Jim Ross révèle la réaction de Vince McMahon lorsqu’il a vu pour la première fois la taille et la taille de Brock Lesnar et savait que la WWE “ avait le gars ”

Brock Lesnar est l’une des plus grandes stars à avoir jamais mis les pieds à la WWE et Vince McMahon savait qu’il avait une étoile sur les mains dès qu’il l’a vu.

Au cours de sa première année sur la liste principale, Lesnar a remporté le King of the Ring, le titre WWE Undisputed de The Rock, a battu The Undertaker in a Hell in a Cell, a remporté le Royal Rumble et a titré WrestleMania contre Kurt Angle, un match qu’il a également Gagné.

Brock Lesnar a remporté son premier titre de la WWE en battant The Rock à SummerSlam en 2002

En ce qui concerne les 12 premiers mois dans l’entreprise, pratiquement personne ne peut dire qu’ils ont eu un meilleur départ que Lesnar.

De toute évidence, McMahon, le président de l’organisation, a vu beaucoup d’argent dans The Beast Incarnate et c’est la combinaison du lutteur à la retraite Gerald Brisco et du légendaire commentateur Jim Ross qui a amené le jeune étalon à la société.

Et JR a rappelé la réaction de McMahon quand il a vu Lesnar pour la première fois lors d’une conversation avec talkSPORT.

WWE

Lesnar a brisé le moule de la façon dont les superstars peuvent travailler à la WWE

«Gerry Brisco et moi avons amené Brock Lesnar à un enregistrement télévisé à Minneapolis parce qu’il est allé à l’université là-bas», a-t-il commencé.

«J’ai dit à McMahon ‘que le nouvel enfant que je recrute est ici ce soir. Si vous en avez l’occasion, j’aimerais que vous lui disiez bonjour.

«Alors McMahon se promène avec sa promenade de M. McMahon et il se trouve qu’il jette un coup d’œil et Gerry Brisco se tient à côté de ce monstre. Vince fit demi-tour et se dirigea droit vers Brock – il ne l’avait jamais vu. Je ne l’ai jamais vu lutter.

«Il connaissait Gerry et moi étions fous de lui, mais Gerry ne rencontrait pas Vince régulièrement, je rencontrais Vince tous les jours. J’ai dit ‘nous avons cet enfant que nous allons signer et il va être extraordinaire. Vous allez l’aimer.

«Alors, quand Vince a posé les yeux sur lui, il savait que nous avions le gars. S’il avait la moindre aptitude – nous savions qu’il allait être génial sur le plan athlétique, il avait déjà fait ses preuves en tant qu’athlète – mais s’il pouvait avoir le côté showbiz et avoir l’aptitude à être un catcheur professionnel, il allait être notre gars pendant un moment. Et cela a fonctionné.

WWE

Lesnar a également remporté le titre de division 1 de la NCAA avec le Minnesota

Lesnar n’a passé que deux ans sur un contrat à plein temps avec la WWE avant de vouloir quitter l’entreprise en raison de son calendrier infernal.

Il est parti en 2004 juste avant ses 27 ans. De là, il est venu aussi près que possible d’atterrir sur une liste de la NFL, puis s’est tourné vers l’UFC où il est devenu leur champion des poids lourds.

Cependant, il est retourné à la WWE en 2012 avec un contrat à temps partiel très lucratif, mais son dernier contrat avec la société a expiré en 2020 et il n’a pas encore signé de nouveau.

On pense qu’une fois la pandémie réglée et les restrictions de voyage levées, la WWE et Lesnar reparleront.