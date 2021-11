Jim Ryan « abasourdi » par la réponse d’Activision Blizzard aux allégations

Le président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, fait partie des nombreux choqués par la réponse d’Activision Blizzard aux graves allégations, a rapporté Bloomberg mercredi.

Mardi, le Wall Street Journal a rapporté que le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, était au courant de cas d’inconduite sexuelle au sein de l’entreprise, mais n’en a pas informé son conseil d’administration. Immédiatement après que l’histoire a été rendue publique, le personnel d’Activision Blizzard a commencé à sortir, appelant à la démission de Kotick. En réponse, Activision Blizzard a publié une déclaration indiquant que le conseil d’administration avait toujours confiance en Kotick.

Dans un e-mail interne à Sony acquis par Bloomberg, Ryan a déclaré qu’il était « découragé et franchement abasourdi de lire », rapporte le Wall Street Journal.

« Nous avons contacté Activision immédiatement après la publication de l’article pour exprimer notre profonde inquiétude et lui demander comment ils prévoyaient de répondre aux affirmations formulées dans l’article », a déclaré Ryan via Bloomberg. « Nous ne pensons pas que leurs déclarations de réponse répondent correctement à la situation. »

NOUVEAU: le patron de PlayStation Jim Ryan a critiqué Activision Blizzard ce matin, écrivant dans un e-mail au personnel qu’il était « découragé et franchement abasourdi » par les nouvelles de cette semaine. « Nous ne pensons pas que leurs déclarations de réponse répondent correctement à la situation. » https://t.co/78mvdvqZzs – Jason Schreier (@jasonschreier) 17 novembre 2021

PlayStation est l’un des partenaires proches d’Activision Blizzard, car les jeux de l’éditeur se vendent exceptionnellement bien sur les plateformes de Sony. Call of Duty: Cold War s’est même classé deuxième sur les jeux les plus joués de la PS5 en 2021. De même, des titres comme Call of Duty: Vanguard se vendent généralement le plus sur PlayStation.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Classement des meilleurs jeux PS4 mis à niveau pour jouer sur la PS5