Jim Ryan de Sony veut que « des centaines de millions » de personnes aient accès aux titres PlayStation

Divertissement interactif Sony diriger Jim Ryan veut « des centaines de millions » de personnes jouant aux jeux PlayStation et sa liste de développeurs fait, et il a noté qu’il y a peu de chances que le rêve devienne réalité si PlayStation limite ses produits à son propre matériel.

S’exprimant lors d’un discours liminaire lors de GI Live: London, le responsable de PlayStation a exprimé sa frustration quant au fait que les jeux ont du mal à atteindre les niveaux de pénétration du marché que nous voyons dans la musique, les films et la télévision.

« J’aimerais […] J’aime voir un monde où les jeux que nous créons sur PlayStation peuvent être appréciés par plusieurs dizaines de millions de personnes », a-t-il déclaré dans l’interview. « Peut-être des centaines de millions de personnes. En ce moment, le succès avec le modèle de console actuel, un très grand succès PlayStation, vous parlez de dix ou 20 millions de personnes pouvant jouer à ce jeu.

« Nous parlons de jeux s’empilant sur la musique, nous parlons de jeux s’empilant sur les films. La musique et les films peuvent être appréciés par un public presque illimité.

« Et je pense qu’une partie de l’art que nos studios fabriquent est l’un des meilleurs divertissements jamais créés dans le monde. . . . .

Ce n’est pas totalement surprenant d’entendre Ryan, après tout, nous voyons Sony commencer à expérimenter la sortie de jeux en dehors du matériel PlayStation exclusivement. Plus tôt cette année, la société a indiqué qu’elle « continuerait à rechercher les bons moments » pour apporter les exclusivités PlayStation sur PC. Nous avons déjà vu Days Gone et Horizon Zero Dawn arriver sur PC, ce qui fait partie du plan de Sony visant à rendre les jeux PlayStation accessibles à plus de joueurs.

L’investissement continu de la société dans des services tels que PlayStation Now est également susceptible de galvaniser l’approche de Ryan pour diffuser les jeux PlayStation auprès d’un plus grand nombre de personnes.

À cette fin, nous allons également commencer à voir des jeux PlayStation sur mobile, à un moment donné, selon une liste d’emplois PlayStation publiée plus tôt cette année.

Au cours de l’interview, Ryan a également noté que l’initiative Play at Home de Sony avait vu 60 millions de jeux rachetés.