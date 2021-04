Jim Steinman, auteur-compositeur et producteur légendaire, décède

Le légendaire auteur-compositeur et producteur Jim Steinman, qui a écrit et aidé sur d’énormes succès pour Pain de viande, Air Supply, Céline Dion et Bonnie Tyler sont décédées tôt lundi dans le Connecticut.

La cause du décès n’est pas claire. Steinman était un contributeur intégral à la révolutionnaire de Meat Loaf Bat Out of Hell et Bat Out of Hell II: Back into Hell Il a écrit et produit la production du hit, «Je ferais n’importe quoi pour l’amour (mais je ne ferai pas ça)», qui a été présenté sur Bat Out of Hell II. Il avait 73 ans.

«Je ferais n’importe quoi pour l’amour (mais je ne ferais pas ça)» a été interprété par Meat Loaf aux côtés de Lorraine Crosby. La chanson a dominé les charts dans 28 pays, dont le Billboard Hot 100 et le UK Official Singles Chart. La piste a également remporté la meilleure performance vocale rock, solo aux Grammy Awards 1994. Il a depuis été certifié platine dans sept pays.

Bat Out of Hell II: Back into Hell a également été un moment fort de la carrière pour Meat Loaf et Steinman. L’album n ° 1, vendu en platine, a suivi son premier album de 1977 Bat Out of Hell. Il présentait également les singles «Life Is A Lemon and I Want My Money Back», «Rock and Roll Dreams Come Through», «Objects in the Rear View Mirror» et «Good Girls Go to Heaven ( Les mauvaises filles vont partout). » Chaque morceau du disque a été écrit et produit par le légendaire Steinman.

Steinman a également écrit et composé «Making Love Out of Nothing at All» d’Air Supply et «Read ‘Em and Weep» de Barry Manilow, initialement écrit pour Meat Loaf. Il est également le cerveau derrière “It’s All Coming Back To Me Now”, d’abord enregistré par Pandora’s Box puis rendu célèbre par Céline Dion.

Steinman a également travaillé avec Def Leppard, Billy Squier, Barbra Streisandet Les Sœurs de la Miséricorde. En 1983, Steinman était responsable des chansons n ° 1 et n ° 2 du palmarès Billboard pendant trois semaines consécutives. «Total Eclipse» était en tête, et «Making Love» était deuxième. Jim Steinman a laissé un héritage incroyable, résumé avec éloquence dans une histoire pour laquelle il a été cité dans le New York Times. «Si vous n’exagérez pas, comment allez-vous voir ce qui se trouve de l’autre côté?»