Jimena Monteoliva dépeint la terreur des disparitions dans “Kill the dragon”

“Les filles qui partent ne reviennent pas” est l’une des phrases entendues dans le film sorti en 2019, et précisément que la rage et l’impuissance voulaient se transmettre dans l’histoire de Facundo et Elena, deux frères qui sont séparés de manière tragique et qu’ils se retrouvent à l’âge adulte.

“Les disparitions sont quelque chose qui se produit partout dans le monde, mais en Argentine, c’est devenu extrêmement courant, je voulais juste le représenter mais à partir de la fantaisie et de la terreur, c’est ce que je fais, je comprends que chaque combat d’où il peut, j’ai les outils pour peut-être laisser quelque chose chez les gens et c’est exactement ce que je cherchais », a-t-il déclaré dans une interview Monteoliva.

“La vérité est que le genre est fortement stigmatisé, on se demande toujours comment une femme s’y consacre, et la vérité est qu’il y a des milliers de femmes dans le monde qui sont artistes, cinéastes et qui font des choses merveilleuses”, a-t-elle déclaré. Jiména.

Le réalisateur a ajouté que les sauts et les flashbacks que l’on peut voir dans l’intrigue ne sont pas quelque chose d’occasionnel.