Jimena Pérez ‘La Choco’ et Rafa Sarmiento célèbrent leurs 15 ans de mariage

Rafa Sarmiento a dédié un message romantique à sa femme et a rappelé à quoi ils ressemblaient le jour où ils ont décidé d’unir leurs vies pour toujours. « Cela fait exactement 15 ans. Tout un adolescent. 3 lustres où les hauts ont été plus que les bas et les rires bien au-dessus des larmes. Aujourd’hui, nous avons une belle famille de 4, plus une annexe à fourrure « .

« Tu es mon équilibre et mon trésor. Tu es mon moteur et mon coin de paix. Merci pour 15 ans d’amour et de complicité. Que cela ne s’arrête jamais, je pars encore 15 ans. @Jimenachoco, Joyeux anniversaire mon mignon Choco ! », a écrit l’animateur de la TNT.

De son côté, Jimena Pérez a posté plusieurs de ses photos avec Rafa, dont une dans laquelle ils apparaissent dans un gala, lors du premier mariage auquel ils ont assisté lorsqu’ils ont déménagé à Madrid. « 15 et ça compte. @Rafasarmiento que nous continuons à réaliser des années et des rêves ensemble, dans les bons, dans les mauvais moments et dans les meilleurs », a écrit La Choco.