Jimi Hendrix en tête d’affiche du Newport Pop Festival 1969

La deuxième édition du Newport Pop Festival s’est ouverte sous de bons auspices le 20 juin 1969. Les têtes d’affiche du vendredi soir étaient les Jimi Hendrix L’expérience, neuf jours seulement avant leur performance finale.

L’événement de trois jours a accueilli des apparitions de Creedence Clearwater Revival, Joe Cocker, les Byrds, Eric Burdon, Jethro Tull, les Chambers Brothers, les Rascals, et al. Avec un public estimé à l’époque entre 150 000 et 200 000 au cours du week-end, le festival a également présenté le blues d’Albert Collins, Albert le roi, Taj Mahal et Johnny Winter.

Il y avait le rock psychédélique de Love and Spirit, et des artistes soul inclus Marvin Gaye, Ike & Tina Turner et Booker T et les MG. Le rock traditionnel était représenté, entre autres, par Steppenwolf et Nuit des trois chiens. Des artistes pop comme Brenton Wood et les Friends of Distinction étaient là. Le gospel aussi, avec les Edwin Hawkins Singers et bien plus encore.

En direct de Devonshire Downs

Le festival a eu lieu à Devonshire Downs, Northridge, dans le nord de la vallée de San Fernando, en Californie. L’ampleur de l’événement a fait la une des journaux aux États-Unis et au-delà, mais en quelques semaines, il serait éclipsé par Woodstock.

Newport ’69 a été considéré comme un succès, mais ce fut loin d’être une expérience heureuse pour tous les intéressés. Il était contrôlé, sans grande subtilité, par les Hell’s Angels. L’événement a été entravé par une nourriture, des boissons et des toilettes inadéquates et un son médiocre. En effet, les City Fathers de Northridge ont interdit tout futur festival de la région.

“La violence a mutilé la face du rock”

« Une fois de plus, la violence a gravement mutilé la face du rocher », a rapporté Rolling Stone, « avec plusieurs centaines de personnes blessées lors d’émeutes à l’extérieur de Newport [in] ce qui était probablement, en présence, le plus grand festival pop du monde.

La performance de Hendrix lors de cette soirée d’ouverture a été largement considérée comme un point bas. “Je pense que quelqu’un a dopé Jimi”, a déclaré le batteur d’Experience Mitch Mitchell dans le livre Eyewitness Hendrix de Johnny Black. « Ou peut-être qu’il avait pris quelque chose de son côté et que quelqu’un l’avait ajouté par-dessus. Ce fut un désastre. Je n’arrêtais pas de penser: ‘C’est bizarre, tout cet argent…’ L’un des pires concerts que nous ayons jamais joué.

Heureusement, cela a incité le groupe à revenir pour le dimanche soir du festival plus près, dans un spectacle de deux heures mettant en vedette Burdon, Buddy Miles et d’autres qui, à l’inverse, sont passés au folklore comme l’un des points de repère du groupe. Le critique du Los Angeles Times Pete Johnson a été ému d’écrire que le public “a peut-être entendu la meilleure performance de leur vie”.

Creedence/’creedance’

Creedence Clearwater Revival (mal orthographié “Creedance” sur l’affiche) est venu à Newport après avoir été la tête d’affiche de leur propre spectacle au Hollywood Bowl une semaine plus tôt. C’était sur un projet de loi qui mettait également en vedette les Grass Roots et Lee Michaels, qui ont également tous deux joué à Newport. Comme Creedence l’a fait, “Bad Moon Rising” se dirigeait vers son sommet n ° 2 sur le Hot 100.

Comme Hendrix, Cocker et d’autres, CCR se dirigeait vers la ferme de Max Yasgur : en avril, ils étaient devenus le premier groupe à s’inscrire pour Woodstock. Une fois que cela eut lieu, Newport ’69 était dans l’ombre.