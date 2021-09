Jimmie Allen dit qu’il est “en difficulté” alors qu’il se dirige vers la saison 30

Avant le début de la saison 30 de Dancing With The Stars lundi soir, la star de la musique country Jimmie Allen a admis qu’il était “en difficulté” avant de se lancer dans la course au trophée de la boule à facettes. Allen, 36 ans, pourrait avoir une raison de s’inquiéter après sa première performance dans la salle de bal, puisque lui et sa partenaire de danse professionnelle Emma Slater ont obtenu le troisième pire score de la soirée. Allen est surtout connu pour ses tubes “Make Me Want To”, “Best Shot” et sa nouvelle collaboration avec Brad Paisley, “Freedom Was a Highway”.

Dans une interview avec ABC, Allen a déclaré qu’il ne pensait pas avoir d’avantage en tant que musicien. “Si je peux passer plus de temps devant la caméra pour parler et juste traîner que danser – laissez les gens me juger sur ça – c’est bien ! Je ramènerai cette boule à facettes à la maison”, a déclaré Allen. “Mais depuis qu’ils me jugent dans la série avec de la danse et tout ça, j’ai des ennuis.”

La première danse d’Allen et Slater était un Tango sur “The Way I Are” de Timbaland et Keri Hilson. Ils ont obtenu un 22/40 des juges. Il n’y avait que deux autres scores pires que cela. La star de la NBA Iman Shumpert et Daniella Karagach ont obtenu un 21/40, tandis que le pire score de la soirée est allé à l’acteur Martin Kove et Britt Stewart, qui ont obtenu un 13/40. Aucun des danseurs n’a été éliminé, car l’un d’entre eux ne sera renvoyé chez lui que la semaine prochaine. Les nouveaux épisodes de DWTS sont diffusés les lundis sur ABC à 20 h HE.

Allen a attiré l’attention en 2017 lorsqu’il a sorti un EP éponyme. En 2018, il a sorti son premier depuis, “Best Shot”, qui a dominé le classement US Country Airplay et atteint la cinquième place du classement US Country Songs. Son single de suivi “Make Me Want To” a également été un succès, et les deux singles ont été présentés sur son premier album, Mercury Lane. L’année dernière, il a sorti un autre EP, Bettie James, et enregistré “This Is Us” avec Noah Cyrus. Plus tôt cette année, il a sorti “Freedom Was a Highway” avec Paisley. Il a également remporté le prix du nouvel artiste masculin de l’année aux Academy of Country Music Awards 2021.

En août, Allen avait des nouvelles personnelles passionnantes à partager. Alexis Gale et Allen sont officiellement mariés depuis le 18 juin 2020, bien qu’ils n’aient pas eu de grande fête avec leur famille et leurs amis avant mai. Gale et Allen ont accueilli leur première fille, Naomi Bettie, en mars 2020, et Gale est enceinte de leur deuxième. Allen est également le père de son fils Aadyn, 7 ans, issu d’un précédent mariage.