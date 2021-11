Jimmie Allen reçoit de bonnes nouvelles concernant l’hospitalisation de sa fille de 6 semaines

Jimmie Allen a partagé des nouvelles déchirantes avant Thanksgiving concernant sa fille Zara. Au milieu de sa course sur Danse avec les stars, Allen et sa femme Alexis ont révélé que le bébé de 6 semaines se battait pour sa vie.

Heureusement, de bonnes nouvelles sont arrivées juste à temps pour Thanksgiving. Alors que Zara est toujours soignée à l’hôpital, elle s’améliore d’heure en heure. « Zara va beaucoup mieux. Elle manque d’oxygène et respire toute seule. J’espère qu’elle restera comme ça et qu’elle pourra bientôt rentrer chez elle. Merci pour les vœux, l’énergie positive et la prière », a écrit Allen sur Twitter.

La bonne nouvelle fait suite à quelques jours pénibles pour le couple, notamment en exprimant publiquement une certaine frustration envers le personnel médical de l’hôpital qui a renvoyé Zara chez elle avant de retourner dans un nouvel hôpital. « [Our] sa fille Zara a perdu sa couleur et a cessé de respirer et est transportée d’urgence vers un autre hôpital. Grâce à l’incroyable équipe EMT qui a ramené la couleur de Zara, elle peut à nouveau respirer. La nuit va être difficile », a écrit Allen sur Twitter.

Alexis Allen a fait écho à ces sentiments plus en détail, s’appuyant sur son expérience d’infirmière autorisée pour surmonter le stress de la nuit. « En gros, si votre enfant n’a pas les lèvres bleues, il n’aura pas de réponses pour vous », a-t-elle écrit sur Instagram. « Pas un seul médecin n’a pris le temps d’écouter et de s’assurer qu’elle allait vraiment bien – 10 minutes d’aller-retour. Ce que cette maman infirmière voit/entend est si effrayant. »

Attention, médecins, si le parent de votre patient d’un mois vous dit que l’enfant a du mal à respirer et que la seule chose que votre paresseux veut faire est de vérifier son cœur et sa température, trouvez une autre carrière. Votre travail consiste à sauver des vies, alors faites-le. – Jimmie Allen (@JimmieAllen) 24 novembre 2021

Heureusement, les choses ont changé et la situation s’est améliorée et les Allen sont très heureux de partager leurs remerciements à ceux qui ont fait la différence pendant « Les 15 minutes les plus longues de ma vie » cette semaine. « Mon bébé était tellement fatigué que ses muscles l’avaient abandonnée. J’ai tout fait sous le soleil pour la garder éveillée et Dieu merci, cela a semblé fonctionner. Elle a été bientôt dans l’ambulance avec de l’oxygène et a finalement commencé à retrouver sa couleur. » La femme d’Allen a écrit. « Aux 3 ambulanciers qui ont sauvé la vie de mes filles. Je n’ai jamais eu vos noms mais je vous suis incroyablement reconnaissant. Aux infirmières, à l’inhalothérapeute et aux médecins… merci de continuer à trouver des réponses et de prodiguer des soins incroyables à mon bébé . »

Allen vient de terminer son temps sur Danse avec les stars peu de temps avant que l’urgence médicale ne retienne son attention. La star du country a terminé court au concours de danse, mais a atteint les derniers tours de la semaine 8.