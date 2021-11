Jimmie Allen tout sourire juste deux nuits après l’élimination de ‘DWTS’

Jimmie Allen était tout sourire aux CMA Awards 2021 de mercredi alors que le chanteur de « Freedom Was a Highway » a remporté le prix du nouvel artiste de l’année deux jours seulement après avoir été envoyé faire ses valises dans Dancing With the Stars. En marchant sur le tapis rouge avec sa femme Alexis Gale, Allen avait l’air élégant dans un costume rose avec une chemise ornée et un chapeau assorti. Il s’est même arrêté pour prendre des photos idiotes avec sa partenaire de danse DWTS, la pro Emma Slater, qui a assisté à la cérémonie de remise des prix dans une longue robe noire.

Après avoir remporté le très convoité prix du nouvel artiste, Allen a prononcé un discours d’acceptation émouvant, remerciant son père décédé en 2019 à travers les larmes pour « l’avoir initié à la musique country ». Il a continué à remercier ses proches et à se remémorer le chemin difficile pour en arriver là où il est aujourd’hui. « Il y a cinq ans, j’ai dépensé mes derniers 100 $ et je suis venu au 50e CMA pour voir Charley Pride jouer sur scène, et j’ai eu l’occasion de jouer avec lui l’an dernier », a déclaré Allen. « Tous ceux qui ont voté pour moi, merci. Ma femme, je vous aime. Mes enfants, ma mère est là. »

(Photo : Jason Kempin/.)

Remerciant le manager Ash Bowers, Allen se souvient avoir été découvert par lui « en train de jouer à une tournée d’écrivains à l’épicerie Puckett à Franklin ». Bowers a continué à le signer après 10 ans de lutte d’Allen en tant qu’artiste à Nashville, « vivre dans une caravane, travailler chaque travail, c’est incroyable ». Allen est entré dans l’histoire en avril aux ACM Awards, remportant le prix du nouvel artiste masculin de l’année en tant que premier musicien noir à remporter le prix, un honneur qu’il a dit à l’époque qu’il ne prenait pas à la légère.

(Photo : John Shearer/. pour CMA)

La soirée triomphale d’Allen est survenue deux jours seulement après que le concurrent préféré des fans a été éliminé aux côtés de Slater sur Janet Jackson Night de Dancing With the Stars après un score de 32 sur 40 pour leur cha cha à « Escapade ». La star country a déclaré aux journalistes après le spectacle qu’il avait « fini » de danser. « J’adore être dans la salle de bal, mais je suis juste content de ne plus avoir à danser ! J’ai fini ! » dit-il franchement, selon PEOPLE. « Mais je prends tellement de choses que j’ai apprises de [Emma], quelques-uns des petits mouvements, et les jeter dans l’étagère, mais mon truc principal [is] Je veux juste que tous ceux qui sont encore dans la série s’amusent. »