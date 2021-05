Jimmie Johnson a besoin de l’approbation de sa femme pour courir les ovales

Jimmie Johnson était à l’intérieur d’un sauna à 120 degrés et grimpait dans le cadre d’une séance de transpiration d’une heure le préparant à courir lors des chaudes journées d’été.

Cela fait partie d’un programme de remise en forme qui demande des exercices mentaux à faire tout en rôtissant dans le bain de sueur, mais Johnson assommait à la place des appels téléphoniques.

Il voulait parler mercredi de son premier week-end à l’Indianapolis 500, où le septuple champion de NASCAR faisait partie de l’équipe de diffusion de NBC Sports pendant deux jours de qualification. Johnson n’avait jamais assisté à aucune partie de l’Indy 500.

Si les règles l’avaient permis, il aurait pu expulser Tony Kanaan de sa voiture.

“Je savais que ça allait aller dans un sens ou dans l’autre, j’allais être totalement contre la course ovale ou voir que la prochaine étape réaliste est une session de test”, a déclaré Johnson à l’Associated Press.

Ce qu’il a appris le week-end dernier, c’est que l’approche du conducteur de l’Indianapolis 500 n’est pas sans rappeler la façon dont ses pairs de NASCAR se dirigent vers les courses à Daytona et Talladega, où les vitesses sont plus élevées et les accidents fréquents.

“J’ai dans mon esprit que ces pilotes IndyCar entrent dans ces courses ovales comme nous faisons une course à plaque de restriction et c’est une approche beaucoup plus calculée et conservatrice dans une voiture Indy en raison des risques, dus aux vitesses”, a déclaré Johnson.

«Je comprends beaucoup mieux l’environnement et je deviens plus à l’aise. Je ne connais pas le Texas Motor Speedway, mais pour l’Indy 500 lui-même, je deviens définitivement plus à l’aise.

Johnson sera de retour ce week-end dans le cadre de l’équipe NBC pour analyser l’Indy 500 et regarder ses quatre coéquipiers de Ganassi tenter de gagner dimanche. Tous les quatre se sont qualifiés dans les trois premiers rangs, avec Scott Dixon en pole et Kanaan, le pilote le plus âgé du peloton à 46 ans, partant cinquième.

L’ironie est que Kanaan pourrait même ne pas être dans la course sans l’idée folle de Johnson de se retirer de NASCAR et de passer à IndyCar à l’âge de 45 ans.Mais Johnson ne voulait faire que des cours sur route et de rue, ce qui laissait quatre courses ovales. ouvert pour la Honda n ° 48.

Kanaan s’attendait à être retiré d’IndyCar cette saison, mais Johnson l’a recruté pour les ovales. Maintenant, le Brésilien est un prétendant pour une deuxième victoire Indy 500 avec une bonne semaine autour d’Indianapolis Motor Speedway.

Kanaan a une énergie renouvelée pour lui ce mois-ci – même s’il a plaisanté, Johnson se profile au-dessus de son épaule, voulant probablement que la voiture revienne immédiatement.

«J’ai laissé pousser ma barbe pour que Jimmie ne se sente pas si vieux. Je sais combien il souffre », a déclaré Kanaan. «Mieux je fais, plus Jimmie voudra monter dans la voiture. Je peux voir ça. Ce sera probablement ma dernière année avec le 48, si ça se passe comme ça.

Johnson n’est plus sur le point, au minimum, de tester sur un ovale et de déterminer si cela lui donne un siège Indy 500 l’année prochaine. Cet accord actuel avec Ganassi pour Johnson et Kanaan est de deux ans, et Kanaan est en plein essor.

«Nous savons qu’il est super bon et nous savons qu’il est l’un des gars à battre et nous savons qu’il aime cette course à mort», a déclaré Dixon. «L’ensemble du programme quand il a été mis en place, c’était juste la solution parfaite pour Tony et personne n’a douté qu’il allait être aussi rapide que l’enfer à Indy. Il est tellement détendu et tellement excité d’avoir une voiture qui peut gagner la course.

Cela place Johnson dans une situation étrange alors qu’il s’imprègne de la course dimanche en tant que diffuseur tout en prenant le dessus sur son désir de participer à «The Greatest Spectacle in Racing».

Sa femme et ses deux filles ne seront pas à Indy ce week-end – et c’est la femme de Johnson, Chani, qui doit également signer une course ovale – mais le propriétaire de l’équipe, Chip Ganassi, comprend qu’un test est probablement prévu dans un calendrier à venir.

“Il sait où est ma tête sur tout cela et le voyage pour courir sur un ovale et si je devais choisir un seul ovale bien sûr, ce serait le 500”, a déclaré Johnson.

«Mais il y a beaucoup à faire de mon côté pour être à 100% pour les 500 l’an prochain. Et même chose pour CGR, à quoi ressemble l’équipe? Nous avons eu une expansion. Développons-nous davantage? Nous verrons donc dans quelques mois où tout se terminera », a-t-il ajouté. (Rapport de Jenna Fryer)