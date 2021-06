Jimmie Nicol : Se souvenir du Beatle oublié

Le 4 juin 1964, John, Paul, George et Jimmie Nicol ont quitté l’aéroport d’Heathrow pour se rendre au Danemark. Attends… Jimmie ? Et Ringo ? Eh bien, la veille, Les Beatles étaient en studio pour enregistrer des chansons pour l’album A Hard Day’s Night lorsque Ringo s’est effondré et a reçu un diagnostic d’amygdalite et a été emmené à l’hôpital et a ordonné de se reposer complètement. La soirée d’ouverture d’une tournée qui devait les emmener d’Europe en Australie et en Nouvelle-Zélande, via Hong Kong, d’ici la fin juin, était à Copenhague le 4 juin.

La solution à leur problème immédiat était d’embaucher un batteur remplaçant – c’est ainsi que Jimmie Nicol s’est envolé avec les trois autres Beatles pour Copenhague pour commencer leur tournée au KB Hallen avec des spectacles à 18h et 21h30, avec 4 400 fans à chaque concert. . Du Danemark, c’était des concerts en Hollande avant de rentrer à Londres avant de se rendre à Hong Kong, puis en Australie où le groupe a joué quelques concerts à Adélaïde. Ringo est sorti de l’hôpital à temps pour s’envoler pour l’Australie pour jouer le spectacle du groupe à Melbourne, suivi de Sydney.

Avant son bref passage avec les Beatles, Nicol était dans un groupe appelé les Shubdubs et après son retour d’Australie, il a reformé le groupe sous le nom de Jimmie Nicol and the Shubdubs. Il a également passé un certain temps à remplacer Dave Clark lorsqu’il est tombé malade.

Pendant que Jimmie était avec les Beatles, Paul lui demandait après chaque concert comment il se débrouillait et il répondait toujours : “Ça va mieux.” Trois ans plus tard, McCartney était avec Hunter Davies, le biographe officiel des Beatles, et promenait la chienne de Paul, Martha, lorsque le soleil s’est levé. McCartney a déclaré que le temps «s’améliorait» et a immédiatement rappelé Nicol, l’incitant à écrire la chanson «Getting Better» qui est apparue sur Sgt. Groupe de Pepper’s Lonely Hearts Club.

