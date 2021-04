Jimmie Speight Jr. accusé de meurtre, enlèvement et viol ⋆ .

Un délinquant sexuel enregistré a été accusé de meurtre après avoir tiré et tué un homme qui a été éjecté d’un véhicule dans un accident jeudi. Homme de Farmville, Caroline du Nord Jimmie Speight, Jr., 27 ans, a commis le meurtre des semaines après avoir enlevé et violé quelqu’un, ont indiqué les autorités.

Le bureau du shérif du comté de Pitt a déclaré que les députés avaient répondu jeudi après 13 heures sur les lieux d’un accident où un homme de 36 ans Edmond Jay Moore, Jr. a été éjecté d’un véhicule. Les circonstances de l’accident ne sont pas claires. EMS a été observé en train de tenter d’effectuer une RCP sur Moore, mais Moore a été déclaré mort sur les lieux. Les députés ont noté que Moore avait «des blessures par balle apparentes».

Bien que le calendrier n’ait pas été précisé, les autorités ont déclaré que peu de temps après leur arrivée sur les lieux, une personne suspecte avait été signalée marchant de porte à porte près de King Farm Rd. à Fountain, Caroline du Nord, où l’accident s’est produit. Un homme identifié comme Speight cherchait à se rendre à Greenville. Les députés ont affirmé avoir trouvé une arme de poing et de la drogue près de l’endroit où Speight a été placé en détention. Ils ont déclaré que Speight avait été arrêté après une enquête et des entretiens plus approfondis.

Le bureau du shérif du comté de Pitt a déclaré que son unité des crimes majeurs avait également enquêté sur un viol et un enlèvement survenus le 4 mars. Speight a également été inculpé dans cette affaire. Law & Crime a sollicité plus d’informations.

Les archives publiques montrent que Speight a été condamné pour avoir pris des libertés indécentes avec un adolescent de 14 ans en 2016 et a été libéré avec une probation de 30 mois avec obligation de s’inscrire en tant que délinquant sexuel pendant au moins 10 ans. Speight avait 21 ans à l’époque.

L’adresse figurant sur le registre des délinquants sexuels de Caroline du Nord est la même que celle répertoriée dans les registres du centre de détention du comté de Pitt qui indiquent que Speight fait actuellement face à plusieurs accusations de crime et de délit. Les archives montrent que Speight a été réservé jeudi pour viol au premier degré, enlèvement au premier degré, déchargement d’une arme dans une habitation occupée / véhicule en mouvement et meurtre. Ce sont les accusations de crime. Speight fait également face à des délits pour intrusion au premier degré et dommages à des biens immobiliers.

Speight est détenu sur plus de 3 000 000 $ d’obligations. On ne sait pas s’il a un avocat dans cette affaire.

[Image via Pitt County Detention Center]

