Jimmy Butler ne quitte pas le Miami Heat : il reste en Floride

Cela n’a pas été la meilleure saison de chaleur de Miami dans son histoire récente, loin de là. L’illusion générée après être arrivé à Finales NBA la saison dernière ce parcours n’a pas été réciproque, avec une fatigue physique et mentale qui n’a pas permis aux hommes d’Erik Spoelstra de concourir au moment de vérité.

Tout cela malgré le fait qu’il n’y ait eu aucun changement substantiel dans la liste de Heat. Un titre comme Jae Crowder est sorti et un joueur similaire comme Trevor Ariza a été signé. Le staff technique, les stars de l’équipe ont été conservés (Majordome et Adebayo), les jeunes talents de l’équipe (Herro et Duncan Robinson) mais les jambes et les têtes ont échoué.

Stabilité du projet

Cependant, cette pierre sur la route se révèle comme quelque chose de singulier et de particulier, une pierre d’achoppement qui sera surmontée en pariant sur la même colonne vertébrale dans l’équipe, seulement avec des modifications mineures.

Et si l’on parle de la moelle épinière des Miami Heat, c’est, dans une large mesure, Jimmy Butler, le gardien qui ajoute sa deuxième saison consécutive en Floride et qu’il continuera à élargir ses records avec l’équipe de l’Est.

L’une des grandes stars de cette ligue qui n’a pas connu son meilleur moment personnel dans la dernière ligne droite de la saison et a fini par succomber au pouvoir de dollars de Milwaukee. Cependant, depuis la ligne intérieure du Miami Heat, ils confirment aux médias que l’intention est que le joueur et la franchise continuent main dans la main et Jimmy Butler est d’accord avec cette vision.

Jimmy Butler continuera d’être le phare de ces Heat et signera un accord pluriannuel qui le liera à l’équipe de Floride jusqu’à ce qu’un transfert puisse renverser la vapeur sur l’équipe de Miami.