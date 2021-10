Jimmy Butler nomme son coéquipier de Heat le plus stupide (vidéo)

Le Miami Heat a battu les Charlotte Hornets 114-99 vendredi soir. Compte tenu de la qualité de ce dernier groupe jusqu’à présent cette saison, la victoire n’était pas un mince exploit.

Avec la victoire, Miami est passé à 4-1 cette année-là.

Une grande raison du succès du Heat vendredi soir était Jimmy Butler. Il a enregistré un record d’équipe de 32 points sur 12 tirs sur 19, ainsi que 10 rebonds et 5 passes décisives.

Après le match, Butler a parlé aux médias de divers sujets. Un qui est venu ? Son coéquipier le plus stupide du Heat.

Butler a eu peu de mal à identifier qui c’était. Le coupable ? Duncan Robinson.

« J’ai déjà joué avec des joueurs assez intelligents et Duncan est le plus stupide de tous », a-t-il déclaré. « … J’ai côtoyé certains membres du Temple de la renommée, de très bons joueurs. Cela aide quand vous avez des gars extrêmement intelligents et qui connaissent le jeu… à l’exception de Duncan. Il est stupide.

Robinson a terminé le match vendredi avec 10 points.

Butler est l’une des stars les plus fascinantes de la ligue. Que ce soit sa relation avec Rachel Nichols ou l’histoire de lui vivant dans un placard, il fait toujours les gros titres pour les raisons les plus étranges.

C’est juste normal pour le cours.

Quant à Robinson, il est peu probable qu’il s’offusque. Vous vous souviendrez qu’il est la raison pour laquelle Miami n’a finalement pas débarqué James Harden. Et si la franchise a montré ce niveau de confiance en lui, il se sent clairement chez lui avec le Heat.

