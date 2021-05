Jimmy Butler parle de trash Karl-Anthony Towns est allé trop loin

Le bœuf entre Jimmy Butler et Karl-Anthony Towns s’est joué à l’air libre depuis que les deux ont été coéquipiers pendant un peu plus d’une saison ensemble sur les Timberwolves du Minnesota. Butler a aidé les Wolves à mettre fin à leur sécheresse éliminatoire de 14 ans en 2018 lors de sa seule saison complète avec l’équipe, mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre entre les deux superstars.

Butler a demandé un échange avant la saison 2018-2019, puis a quitté le camp d’entraînement. Quand il s’est finalement présenté au travail, Butler a critiqué tout le monde à l’entraînement et aurait conduit le banc à une victoire sur les partants lors d’une mêlée. Butler a ensuite donné une entrevue avec Rachel Nichols où il a fustigé Towns et son compatriote Andrew Wiggins. Quelques semaines plus tard, il a été échangé aux 76ers de Philadelphie.

Si vous pensiez que le temps avait guéri le mauvais sang entre Butler et Towns, eh bien, apparemment pas. Alors que le Miami Heat affrontait les Wolves vendredi soir, Butler a commencé à parler de déchets à Towns à la fin du match. C’est devenu moche assez vite.

Alors que les microphones reprenaient la conversation, Butler a qualifié Towns de «perdant». Il a dit: “Je t’ai déjà punk une fois.” Butler a également déclaré que Towns était «doux comme de la merde de bébé». Les villes semblaient dire à Butler «d’appeler Rachel Nichols» en guise de réponse.

Towns a été interrogé sur l’incident dans la disponibilité médiatique d’après-match, mais la recrue Anthony Edwards est intervenu et a répondu à la question à sa place. Edwards a appelé cela une “conversation régulière” et a dit “il n’y a pas de concurrence si vous ne vous parlez pas”.

Ce soir sur le Anthony Edwards Show … Ant racontant la “conversation d’homme adulte” de Karl-Anthony Towns et Jimmy Butler et ses réflexions sur le rôle de “The Zebras” dans le jeu. pic.twitter.com/3qIYGn3xHM – Dane Moore (@DaneMooreNBA) 8 mai 2021

Regardez la recrue Edwards qui est déjà un leader en défendant son coéquipier.

Les allers-retours entre Towns et Butler ont attiré encore plus d’attention qu’ils ne l’auraient fait parce que Towns a eu une année incroyablement difficile hors du terrain dans sa vie personnelle.

Les deux parents de Towns ont attrapé Covid au début de la pandémie, et cela a tragiquement pris la vie de sa mère Jackie. Towns a déclaré qu’il avait perdu sept membres de sa famille à Covid. Towns a ensuite attrapé Covid lui-même et détaillé ses «nuits effrayantes» avec le virus avant de finalement le battre. Le fait que Towns joue cette saison – pour l’une des pires équipes de la ligue, pas moins – est absolument remarquable et montre à quel point il est dur.

La tirade d’entraînement de Butler a malheureusement donné à Towns une réputation de «douce», et Butler ne recule pas des années plus tard. De toute évidence, ces deux mecs ne s’aiment pas beaucoup, mais Butler ne pouvait-il pas se détendre un peu à la fin d’un match que son équipe allait gagner? Oui, la chaleur est bonne et les loups sont terribles, ce n’est pas vraiment une nouvelle de dernière heure. Le jeu était déjà en cours. Il ne semble tout simplement pas nécessaire que Butler soit un imbécile, surtout après tout ce que Towns a vécu récemment.

Pour une perspective différente, voici le toujours perspicace Nate Jones, qui sait ce qui motive les joueurs de la NBA beaucoup mieux que moi.

Vous ne pouvez pas tenir l’année où KAT sort du terrain contre Jimmy. Lorsque vous entrez sur le terrain, c’est une question de concurrence. Je ne peux pas imaginer ce que KAT a vécu dans sa vie personnelle. Mais entre ces lignes, c’est le chien qui mange le chien. Et je suis sûr que KAT ne veut pas non plus de traitement avec des gants pour enfants – Nate Jones (@JonesOnTheNBA) 8 mai 2021

Towns n’est peut-être pas un excellent centre défensif, mais il n’est clairement pas «mou» étant donné tout ce dont il est revenu pour jouer des matchs avec les Wolves cette année. Tout cet échange est tout simplement moche.

Butler connaît une autre saison absolument fantastique. Il aura de plus grandes batailles à livrer en séries éliminatoires contre des équipes qui ne sont pas les Timberwolves. Butler est devenu une légende pour toujours en portant le Heat à la finale l’année dernière – personne ne va débattre de sa grandeur. Pour une raison quelconque, il ne peut toujours pas lâcher son boeuf avec KAT.