Jimmy Butler renouvelle avec Miami Heat : 4 ans et 184 millions

L’avenir de l’avant-garde All-Star Jimmy Butler s’est défini ce samedi en signant une prolongation de quatre ans et 184 millions de dollars avec son équipe actuelle de Miami Heat.

L’accord a été annoncé par l’agent de Butler, Bernie Lee, qui l’a confirmé via le réseau de télévision ESPN.

majordome prolonge son salaire de 36 millions pour la saison 2021-22 et a une option de joueur pour 37,6 millions pour la saison 2022-23.

La signature du nouveau contrat lui permettra de continuer avec l’équipe de Miami jusqu’à la saison 2025-26 et ce sera avec centre Bam Adebayo et nouvelle acquisition, meneur Kyle Lowry, qui a signé en tant qu’agent libre, tous les trois joueurs de franchise.

Butler, 31 ans, est une pièce maîtresse de la liste remodelée du Heat, qui tentera de revenir en finale NBA pour la deuxième fois en trois ans la prochaine saison.

Objectif tu auras de plus en plus difficile après avoir eu les Milwaukee Bucks, champions en titre de la NBA, les Brooklyn Nets avec leur Big 3 sans blessure, les Sixers de Philadelphie se sont renforcés avec le centre Andre Drummond et les Celtics de Boston pleins de jeunes talents et d’un nouvel entraîneur.

Après que Chicago ait hésité à lui offrir un contrat maximum, Butler a été échangé au Minnesota puis à Philadelphie. Les Sixers ont finalement conclu un accord de signature et d’échange pour l’amener à Miami il y a deux ans.

Butler aura désormais sept ans et 287 millions de dollars garantis avec le Heat.

La présence de Butler était la clé pour embaucher son ami proche Lowry avec l’équipe de Miami. Lowry signe un contrat de près de 90 millions de dollars sur trois ans. après avoir quitté les Raptors de Toronto.

Majordome, cinq fois All-Star, a fait la troisième équipe All-NBA à chacune de ses deux saisons avec le Heat depuis son arrivée des Sixers.

La saison dernière, Butler avait des moyennes de 21,5 points et des sommets en carrière en rebonds (6,9) et en passes décisives (7,1) et a atteint la deuxième équipe All-Defense de la NBA pour la cinquième fois de sa carrière. Au cours de ses 10 années dans la NBA, Butler a récolté en moyenne 17,4 points, 5,2 rebonds et 4,0 passes décisives.

Avec Butler the Heat ils ont également gardé l’avant-garde Duncan Robinson, le garde Victor Oladipo et signé l’attaquant de puissance Markieff Morris.