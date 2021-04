Jimmy Carr craint d’être “ annulé ” après son retour au stand-up ⋆ .

Après une longue pause, Jimmy Carr est nerveux de revenir à la comédie stand-up (Photo: Rex)

Jimmy Carr a exprimé ses craintes d’être “ annulé ” à son retour au stand-up comédie une fois les restrictions relatives aux coronavirus levées.

Le funnyman de 48 ans a admis que prendre une longue pause en raison de la pandémie ferait probablement des ravages et le laisserait “ étourdi et surexcité ” une fois qu’il serait enfin autorisé à revenir sur scène.

S’exprimant dans le Jonathan Ross Show, Jimmy a expliqué: “ Ne pas pouvoir aller là-bas et faire ce que nous faisons normalement a été un défi.

Discutant de la vie une fois que les restrictions ont été complètement levées, il a poursuivi: «J’ai des concerts réservés à partir du 21 juin… si Dieu le veut, ce serait un retour à la normalité.

«Je pense que je vais probablement être annulé, je serai un peu étourdi et surexcité. Je suis un peu touché maintenant.

L’animateur de 8 chats sur 10 a également parlé de sa nouvelle émission de la BBC, I Can See Your Voice, la décrivant comme une “ idée folle ”.

Jimmy a déclaré qu’il serait probablement “ étourdi et surexcité ” à son retour sur scène (Photo: REX)

«C’est un spectacle de chant, un spectacle de talent… personne ne chante. Nous avons un line-up, et nous disons qui nous pensons qui pourrait chanter, sur la base de rien.

«C’est comme travailler à l’aéroport, vous profilez essentiellement les gens:« Ces chaussures avec cette robe? Non, elle ne peut pas chanter… elle tient mal le micro. Nous regardons simplement les gens et disons qui peut chanter.

«Ensuite, au prochain tour, ils miment. À chaque fois, je n’ai jamais été aussi sûr et aussi faux.

Jimmy dit que la longue interruption de sa carrière en raison de la pandémie a fait des ravages (Photo: REX)

Jimmy joue dans la série aux côtés d’Alison Hammond et d’Amanda Holden.

‘C’était tellement amusant. Nous l’avons filmé lors du deuxième verrouillage. Juste pour être hors de la maison. Nous étions en quelque sorte jetés ensemble – moi, Alison Hammond et Amanda Holden – nous nous sommes bien amusés ensemble ”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Jimmy a récemment parlé de son parcours dans le “ maintien ” de son apparence à mesure qu’il vieillit.

S’exprimant sur le podcast The Mid-Point de Gabby Logan le mois dernier, Jimmy a révélé qu’il avait travaillé sur chaque dent et avait également reçu une greffe de cheveux.

Le Jonathan Ross Show sera diffusé à 23 h 35 le samedi 10 avril sur ITV.

