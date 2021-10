Jimmy Carr se souvient de la naissance «terrifiante» de son fils alors qu’il s’ouvre sur la paternité

Jimmy Carr s’est récemment ouvert sur la paternité pour la première fois (Photo : Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock)

Jimmy Carr s’est longuement ouvert sur la paternité pour la première fois, rappelant la naissance «terrifiante».

Le comédien a gardé sa vie de famille incroyablement privée mais a récemment révélé qu’il avait un fils de deux ans, Rockefeller, avec sa partenaire Karoline Copping.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était plus disposé à parler de son fils maintenant, Jimmy a expliqué: « Nous voulions juste un peu de temps pour nous y adapter nous-mêmes. »

Le comédien s’est entretenu avec Rob Beckett et Josh Widdicombe sur leur podcast Parenting Hell, expliquant que Rockefeller était né prématurément.

« C’était une matinée terrifiante parce que c’était une césarienne d’urgence », se souvient-il de la naissance. «Et quand ils« urgence », alors vous prenez en quelque sorte le gars de côté et vous dites:« Que voulez-vous dire, urgence? Quel est le pire des cas ? »

« Et puis ils expliquent. Comme, oh non, c’est légitimement effrayant. Nous avons été très bien pris en charge, c’était super. Le sang et le cran de la chose ne me dérangent pas, alors j’étais en quelque sorte dans le business lorsqu’ils l’ont ouverte.

« C’était incroyable.

Jimmy et Karoline ont accueilli leur fils en 2019 (Photo: .)

« J’ai pris une semaine de congé pour les tournées, que je facturerai au gamin », a-t-il plaisanté.

Malgré les débuts effrayants, il semble que Jimmy ait adopté la paternité comme un pro, le comédien expliquant qu’il « l’adore ».

L’homme de 49 ans, dont la mère est décédée alors qu’il avait 20 ans et qui ne parle pas à son père, a déclaré: « Je suis entré dedans les yeux ouverts. Je l’adore absolument.

« J’aime qui je suis quand je suis avec lui », a-t-il poursuivi. « J’aime être pleinement engagé. Le confinement a été une bénédiction, mais je suis plus présent que la plupart des pères.

Jimmy a d’abord parlé de la parentalité dans ses routines de stand-up (Photo: .)

Ailleurs, la star s’est ouverte sur le nom unique de son fils, disant qu’il avait toujours aimé les noms de famille comme prénoms, et a révélé que le petit n’avait jamais vu la télévision.

Jimmy a parlé de son fils pour la première fois cette année après avoir été photographié en train de faire le tour d’un landau.

La star de 8 Cats sur 10 a déclaré au Radio Times que le tout-petit porte le nom de John D Rockefeller, le magnat de la Standard Oil, la personne la plus riche de l’histoire moderne et l’Américain le plus riche de tous les temps, bien qu’il ait ajouté: « Aussi avec un soupçon de Chris Rock, le plus grand comédien de tous les temps.

Parlant d’être papa pour la première fois, Jimmy a plaisanté en disant que jusqu’à présent, il n’avait pas été adouci par son fils, en disant: “ Cela pourrait être un peu un changement de vitesse, à cause du genre de comédie que je fais. Mais jusqu’à présent, je raconte toujours les mêmes blagues, j’ai le même sens de l’humour.

« Nous verrons, car je suis sûr que je vais écrire beaucoup de choses sur lui. En fait, je pense qu’il pourrait être déductible des impôts.

Jimmy et Karoline, rédactrice en chef de Channel 5, sont ensemble depuis 2002 après s’être rencontrés lors d’un panel.

