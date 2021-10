Jimmy Choo dévoile la toute première collection NFT sur Binance NFT

La marque de luxe mondiale Jimmy Choo a lancé sa première collection NFT sur la place de marché Binance NFT. La nouvelle collection se compose d’enchères exclusives et de coffrets mystères. La nouvelle collection est conçue et réalisée en partenariat avec l’artiste new-yorkais Eric Haze.

Selon l’annonce, la collection est une célébration du « glam punk ultime où le luxe embrasse les imperfections parfaites du street art ».

Deux promotions sont prévues pour cette collection NFT. La première consiste à enchérir et à tenter de gagner une paire de baskets peintes à la main. Le plus offrant remportera une paire de baskets peintes à la main en édition limitée. Les baskets conçues par Eric Haze font partie de la collection JIMMY CHOO / ERIC HAZE CURATED BY POGGY.

Dans la deuxième promotion, un Jimmy Choo NFT exclusif sera récompensé pour certains utilisateurs. Ceux qui collectent et conservent SSR ou SR NFT pendant l’instantané seront éligibles pour participer à cette promotion. Il n’y aura que 100 gagnants dans cette promotion. Les instantanés des soldes des détenteurs de NFT seront pris le 03/11/21 à 00h00 (UTC).

La récompense la plus exclusive de la dernière vente aux enchères NFT Binance NFT marketplace est une paire de baskets peinte à la main. Il montre la sneaker tournant contre une toile du script signature de Haze. Ce NFT ne sera disponible qu’en format numérique. N’oubliez pas que le gagnant recevra également une version réelle des baskets en édition limitée. Tous les bénéfices de cette vente aux enchères seront reversés à la Fondation Jimmy Choo. Les récompenses seront utilisées pour soutenir Women for Women International. Ce programme aide les femmes survivantes des guerres à travers le monde à reconstruire leur vie.

Comme mentionné ci-dessus, il y aura également des boîtes mystères dans ce programme NFT. 8 888 boîtes mystères sont disponibles à la vente. Chaque compte ne peut acheter que jusqu’à 20 boîtes mystères. Les boîtes sont divisées en quatre groupes en fonction de leur rareté. Il y aura des cartes neutres, des cartes rares, des cartes super-rares et un seul Jimmy Choo / Eric Haze LOVE 100 Glitter super-super-rare dans ces boîtes.

La dernière enchère NFT sur Binance NFT Marketplace peut être un excellent moteur pour cette plate-forme NFT pour attirer plus d’utilisateurs et accroître sa popularité. Jimmy Choo fait partie des marques de luxe les plus populaires au monde. Les amateurs de luxe et les passionnés de NFT peuvent venir à ces enchères pour tenter de gagner des produits rares. Cela crée également un battage médiatique autour de la plate-forme Binance et peut l’aider à devenir un acteur plus important dans l’industrie du NFT.

