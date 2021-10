Jimmy Choo lance NFT

La marque d’accessoires de mode de luxe Jimmy Choo est heureuse d’annoncer sa première étape dans la conversation sur l’art numérique et les jeux en introduisant deux initiatives NFT, en partenariat stratégique avec UCOLLEX.

En tant que couche finale de la collaboration avec l’artiste new-yorkais Eric Haze, Jimmy Choo lancera un NFT unique aux enchères aux côtés de 8 888 Mystery Boxes à acheter sur le marché Binance NFT. Les NFT renforcent le thème de la collection qui traverse la collaboration fusionnant l’art, la mode et la culture de la rue.

Le 20 octobre, une œuvre d’art animée présentant une version numérique de la sneaker produite pour la collaboration JIMMY CHOO / ERIC HAZE CURATED BY POGGY sera disponible pour enchérir sur Binance NFT. La NFT présente la sneaker tournant contre une toile du script de signature de Haze et n’existe que numériquement. Le plus offrant de l’enchère détiendra non seulement le NFT, mais recevra également une paire de baskets peintes à la main en édition limitée. Les enchères seront hébergées sur la place de marché Binance NFT. Tous les bénéfices de la vente aux enchères seront reversés à la Fondation Jimmy Choo pour soutenir Women for Women International, aidant les femmes survivantes de la guerre à reconstruire leur vie.

En plus du NFT mis aux enchères, Jimmy Choo mettra à disposition 8 888 Mystery Boxes à l’achat. Elles seront divisées en quatre niveaux de rareté : un seul Jimmy Choo / Eric Haze LOVE 100 Glitter, 445 cartes super rares, 3 109 cartes rares et 5 333 cartes neutres. Les acheteurs achèteront sans savoir à l’avance quelle carte ils obtiendront. Les Mystery Box seront lancées le 20 octobre sur Binance NFT pour 30 BUSD. Les utilisateurs qui récupèrent le SSR ou le SR de la Jimmy Choo Mystery Box auront la chance de recevoir un design NFT super rare et jamais vu de Jimmy Choo, lancé à une date ultérieure.

Les NFT, ou jetons non fongibles, se situent à l’intersection de l’art, de la mode et de la technologie. Ce sont des pièces uniques de données numériques stockées et protégées via un grand livre en ligne partagé et sont uniques en leur genre, ce qui leur donne leur valeur.

Le lancement de la NFT est l’élément final d’une ambitieuse collaboration à plusieurs niveaux née du mélange de trois visionnaires créatifs, de trois capitales mondiales et de trois points de vue distincts donnant vie à un partenariat emblématique. La collaboration JIMMY CHOO / ERIC HAZE CURATED BY POGGY fusionne la créativité unique de l’artiste et designer basé à New York, Eric Haze, l’icône de la mode japonaise et curateur de style invité, Poggy et la directrice créative de la marque basée à Londres, Sandra Choi.

Inscrivez-vous ici : https://row.jimmychoo.com/en_AU/eric-haze-poggy-nft.html

Les NFT seront disponibles à l’achat ici : https://www.binance.com/en/nft