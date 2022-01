Jimmy Fallon a été testé positif au COVID-19. C’était son expérience

Jimmy Fallon danse au rythme de J Balvin 0:41

. – Jimmy Fallon a raconté son expérience avec le covid-19.

L’animateur de « The Tonight Show » a écrit sur Instagram qu’il avait été testé positif « le premier jour de nos vacances » mais n’avait présenté que des « symptômes légers ».

Fallon a déclaré qu’il était vacciné et qu’il avait reçu une dose de rappel.

« Merci aux médecins et aux infirmières qui travaillent dur sans relâche pour faire vacciner tout le monde », a-t-il écrit. « Merci à NBC d’avoir pris les protocoles de test très au sérieux et d’avoir fait un excellent travail, et merci aussi de m’avoir mis dans la chambre d’isolement de » De quoi parlez-vous, Willis ? quand ils m’ont annoncé la nouvelle. »

Des célébrités comme Reese Witherspoon ont envoyé leurs meilleurs vœux à Jimmy Fallon dans la section commentaires de son article.

« J’espère que vous vous êtes rétabli rapidement ! », a écrit Witherspoon.

« The Tonight Show » est revenu lundi soir avec les invités Anthony Anderson et Carly Pearce.