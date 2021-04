«Jimmy Fallon a invité les créateurs noirs des danses virales de TikTok à son émission» Liens ⋆ .

Jimmy Fallon a amené les créateurs de danse Black TikTik sur le Tonight Show après tout le drame avec son segment Addison Rae. [Dlisted]

Milo Ventimiglia a des cuisses épaisses. [OMG Blog]

La bande-annonce de Mainstream, où Andrew Garfield joue une star de YouTube. [Just Jared]

Melissa McCarthy est absolument une actrice sous-estimée! [Pajiba]

Bella Hadid est jolie sur la plage. [Egotastic]

J’espère que les pantalons larges reviennent au style. [Go Fug Yourself]

Je pense vraiment Olivia Rodrigo est la prochaine grande chose. [LaineyGossip]

Désormais, chaque adulte sera éligible pour recevoir un vaccin Covid avant le 19 avril. [Jezebel]

Je ne veux pas entendre parler d’un «deuxième été pandémique». [Buzzfeed]

Harvey Weinstein dépose un appel. [Towleroad]

Malcolm Jamal-Warner est si chaud, mon Dieu. [Seriously OMG]