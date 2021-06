Ce ne serait pas un talk-show de fin de soirée sans un monologue d’ouverture qui ne fait pas de prisonniers. Lors de la diffusion du 8 juin de The Tonight Show, avec le retour du public en direct, Jimmy Fallon a dirigé son rôti-fest vers des cibles pas trop surprenantes. Plus précisément, il a plaisanté sur la sortie de Chris Harrison de Bachelor Nation, la première de la saison 17 de The Bachelorette, avec un peu sur le combat de Floyd Mayweather et Logan Paul pour faire bonne mesure.