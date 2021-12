Jimmy Fallon, Ariana Grande et Megan Thee Stallion partagent une vidéo pour une nouvelle chanson de Noël : regardez

Jimmy Fallon, Ariana Grande et Megan Thee Stallion ont partagé une nouvelle chanson de vacances sur le thème de la pandémie intitulée « C’était un… (Noël masqué) ». Il arrive avec une vidéo qui a fait ses débuts sur The Tonight Show. Regardez-le ci-dessous.

Ce n’est pas la première collaboration entre Fallon et Megan Thee Stallion; en 2019, ils se sont associés pour un sketch Tonight Show déclarant «Hot Girl Fall», célébrant la bière à la citrouille et les pulls en tricot torsadé. Grande a également été une invitée de Tonight Show, récemment Zooming pour partager un clip dans lequel elle a interprété l’hymne national lors d’un match de hockey en Floride alors qu’elle n’avait que huit ans.

Le mois dernier, Megan Thee Stallion a sorti son dernier album, une collection de freestyles et loosies inédits appelé Something for Thee Hotties. La semaine dernière, Grande a partagé « Just Look Up », une nouvelle collaboration avec Kid Cudi.