Jimmy Fallon & Ariana Grande Vidéo pour C’était un Noël masqué

Jimmy Fallon a recruté Ariana Grande et Megan Thee Stallion pour « It Was A… (Masked Christmas) » : une chanson pop chatoyante sur Noël à l’époque de COVID-19.

« It Was A… (Masked Christmas) » s’inspire des chansons de Yuletide des décennies passées, avec des synthés pétillants des années 80 et un rythme vif et riche en mélanges évoquant la pop du début des années 2000. Fallon livre la voix principale du morceau avec beaucoup plus d’aplomb que prévu d’un animateur de talk-show de fin de soirée, ajoutant de la couleur au chant éthéré de Grande avec son flair audacieux.

La principale contribution de Megan est un couplet rappé vers la fin du morceau, devenant lyrique sur ses ambitions de rendre sa saison des vacances 2021 particulièrement folle. Elle rappe: «Ce Noël, je compte pour que ça compte/Plus de quarantaine sur le canapé/Cette année, accroche ce gui/Je fais un bisou à tout le monde que je connais/Cette année est différente, tu peux le dire/Deck ces couloirs et jingle cloches / Mettez Purell sur tout / Dinde, lait de poule, canne en bonbon.

La piste arrive aujourd’hui avec une vidéo montrant Fallon, Grande et Stallion dans une série de décors sur le thème de Noël – boire du lait de poule près d’un feu ouvert, dévaler une montagne, danser à l’intérieur d’une boule à neige et faire la queue pour leurs vaccins de rappel. Pour son couplet solo, Stallion apparaît portant des aiguilles de vaccin collées à ses ongles. Vous pouvez le voir ci-dessous.

La semaine dernière, Megan a annoncé l’annulation d’un prochain spectacle à Houston « par respect » pour les personnes touchées par la tragédie d’Astroworld du mois dernier. Elle devait jouer un concert de retour au pays au 713 Music Hall à Houston vendredi dernier (3 décembre) dans le cadre de sa tournée actuelle aux États-Unis.

La tournée vient à l’appui de sa nouvelle mixtape « Something For Thee Hotties », qui a atterri le mois dernier via 300 Entertainment et arborait les singles « Tuned In Freestyle », « Outta Town Freestyle », « South Side Forever Freestyle » et « Thot Sh_t » .

Megan a remporté trois victoires aux American Music Awards de cette année, remportant les trophées de la chanson tendance préférée (avec « Body »), de l’album hip-hop préféré (avec de bonnes nouvelles) et de l’artiste hip-hop féminine préférée. NME a donné à Good News une critique quatre étoiles, en déclarant: «Ce début trouve Megan Thee Stallion déterminé à conserver sa positivité en roue libre au cours d’une année difficile. Et n’est-ce pas le son de 2020 ?

