Jimmy Fallon testé positif au COVID-19

Le comédien Jimmy Fallon a été testé positif pour un cas révolutionnaire de COVID-19, a révélé l’animateur de Tonight Show sur Instagram quelques heures avant qu’il ne soit prêt à prendre un nouvel épisode. Le Tonight Show avec Jimmy Fallon devait revenir lundi soir avec Anthony Anderson, Adam Devine et la chanteuse Carly Pearce. Fallon a partagé une photo de lui-même assis dans la salle d’isolement de NBC, qui a la citation Diff’rent Strokes « Qu’est-ce qui parle de Willis? » imprimé sur les portes.

« Hé les gars, le premier jour de nos vacances, j’ai été testé positif pour Covid », a écrit Fallon sur Instagram. « J’ai été vacciné et soumis à un rappel, ce qui m’a donné la chance de n’avoir que des symptômes bénins. Merci aux médecins et aux infirmières qui travaillent si dur 24 heures sur 24 pour que tout le monde soit vaxxé. Merci à NBC d’avoir pris les protocoles de test si au sérieux et d’avoir fait un excellent travail – et aussi merci de m’avoir mis dans le « What chu talkin’ about Willis? » chambre d’isolement quand ils m’ont annoncé la nouvelle. »

NBC a prévu une semaine complète de nouveaux épisodes pour The Tonight Show avec Jimmy Fallon cette semaine. Milo Ventimiglia, Sabrina Carpenter et la chanteuse Yola étaient prévues mardi, tandis que Cate Blanchett est à l’émission mercredi. Kenan Thompson et Ell Fanning devaient s’arrêter jeudi, tandis que le casting de Queer Eye devait apparaître vendredi.

La nouvelle émission de Fallon, That’s My Jam, sera également présentée en première dans son créneau horaire habituel lundi à 21 h HE sur NBC. La série met en vedette deux équipes de célébrités jouant à des jeux sur le thème de la musique de The Tonight Show pour une œuvre caritative. Dans une interview avec USA Today, Fallon a déclaré que l’idée de l’émission était en préparation depuis des années mais avait été reportée en raison de la pandémie. Il a également insisté pour l’héberger au lieu de simplement rester dans les coulisses en tant que producteur.

« Je savais juste ce qu’était l’émission. J’en avais une vision et je pensais que ce serait plus rapide et plus efficace si je l’animais simplement », a-t-il déclaré. « Je sais où cela va aller, et j’ai fait ces matchs sur The Tonight Show, et je pense que ce serait plus efficace si je l’animais simplement. Qui sait si j’animerai la saison prochaine, mais juste pour le coup d’envoi. J’ai aussi des relations avec tous ces invités. J’ai donc pensé que ce serait la décision la plus intelligente. »