Jimmy Garoppolo des 49ers et Trey Lance discutent de la rotation des QB contre les Raiders: “C’était amusant”

La bataille du quart-arrière des 49ers est l’une des rares compétitions de la NFL QB qui n’a pas été officiellement décidée. Il est également devenu l’un des dimanches après-midi les plus peu orthodoxes de la ligue.

Jimmy Garoppolo et Trey Lance ont tourné à la position lors des deux premiers disques de la victoire 34-10 de San Francisco sur les Raiders. Garoppolo a pris 14 des 24 premiers clichés tandis que Lance a pris les 10 autres.

Garoppolo a trouvé la rotation étrange au début, mais il a rapidement réalisé à quel point cela pouvait être agréable alors que les 49ers ont effectué deux touchés et ont déséquilibré la défense de Las Vegas.

“Je pense que c’était bizarre au début, de devoir tout traiter”, a déclaré Garoppolo, selon ESPN. «Mais après avoir été sur le terrain, c’était amusant. Quand on clique comme ça et que la défense se bouscule comme ça, ça rend les choses difficiles. Nous essayons de gagner des matchs là-bas, alors quoi qu’il en soit, nous allons le faire. »

PLUS : Qui gagne la bataille QB des 49ers pour commencer la semaine 1 ?

La défense des Raiders avait du mal à suivre le rythme des changements constants. Les joueurs se bousculaient, comme l’a noté Garoppolo, et avaient du mal à contenir les deux quarts en fuite. C’est en partie pourquoi chaque joueur a pu marquer un touché précipité en première mi-temps.

Comme Garoppolo, Lance était un fan du système, ce qui lui a permis d’obtenir des représentants avec les partants. Il avait l’impression que cela l’aidait à prendre un rythme.

“C’est amusant”, a déclaré Lance. “Je fais confiance à l’entraîneur [Kyle] Shanahan et moi savons que Jimmy le sait et toute notre équipe et notre vestiaire le savent. Il va trouver des moyens d’obtenir les gars qui ont besoin du ballon, le ballon et de faire tout ce qu’il faut pour gagner des matchs. . . C’était bien d’avoir le rythme.

Ce système se poursuivra-t-il en saison régulière? Il convient de noter que les Raiders étaient assis la plupart de leurs partants lors du troisième concours de pré-saison. Shanahan était mère de son avenir, mais il en était néanmoins satisfait.

“Je pense qu’ils ont fait du bon travail”, a déclaré Shanahan à propos de Garoppolo et Lance. « En aucun cas n’était [the rotation] parfait mais j’ai pensé à sa fonction et à entrer et sortir sans savoir qui cela allait être, ce n’était pas une rotation planifiée. Nous avons essayé de le rendre situationnel.

Shanahan était également muet sur la bataille globale du quart-arrière. Garoppolo est le favori présumé depuis que Shanahan a déclaré qu’il serait difficile pour une recrue de le battre pour le poste de départ.

Mais si dimanche est une indication, Lance peut voir l’action pendant la saison même si Garoppolo commence.

