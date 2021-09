Jimmy Greaves ‘aurait dû avoir un titre de chevalier’ – la femme de la star et les fans ont supplié pour l’honneur | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le buteur du record de Tottenham Jimmy Greaves est décédé à l’âge de 81 ans

L’ancien attaquant de l’Angleterre, de Tottenham et de Chelsea, Greaves, est décédé aujourd’hui à domicile, à l’âge de 81 ans. L’attaquant est le meilleur buteur des Spurs ayant trouvé le filet 226 fois en 379 matchs pour les Londoniens du nord. Il a également été membre de l’équipe anglaise gagnante de la Coupe du monde 1966 et a marqué 44 buts pour les Three Lions en seulement 57 sélections.

Le joueur a commencé sa carrière à Chelsea en 1957 et a passé quatre ans avec les Blues, inscrivant 41 buts en première division 1960/61, un record du club.

Ses 37 buts lors de la saison 1962/63 à Tottenham restent également un record de club 59 ans plus tard.

Greaves a fait un court passage chez les géants italiens de l’AC Milan en 1961 et a terminé sa carrière à West Ham à l’âge de 31 ans.

Plus tard dans la vie, la légende du football s’est fait connaître à la télévision aux côtés de l’ancienne star de Liverpool Ian St. John, alors que le duo présentait “Saint et Greavsie” sur ITV.

Greaves luttait contre la maladie au cours des dernières années, après avoir subi un accident vasculaire cérébral mineur en 2012 et un grave il y a cinq ans.

En janvier, sa femme Irene Barden a supplié que l’icône soit anoblie après avoir reçu tardivement un MBE dans la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An 2021.

Elle a déclaré au Mail Online: “Il a pleuré quand je lui ai parlé du MBE, croyez-le ou non, il a bu un petit verre de vin.”

Mme Barden a ajouté : « Le MBE est une petite reconnaissance pour lui mais c’est 20 ans trop tard et ce n’est pas un très bon honneur.

“Je pense qu’il vaut plus que ça il détient toujours tous ces records et il a fait tellement de choses dans sa vie.

« Maintenant, il a 80 ans, il a eu un accident vasculaire cérébral dévastateur et ils font enfin quelque chose.

«Je pense qu’ils doivent lui donner quelque chose pour empêcher les gens d’en parler, mais Jimmy mérite vraiment d’être fait chevalier et je le lui ai dit.

“Il semblait d’accord, il a dit ‘oui, oui’, mais si je le mentionne à nouveau, il aura probablement tout oublié.”

La légion de fans de la star a également critiqué le footballeur qui n’a pas reçu de chevalier.

Richard Keys, animateur de la couverture du football chez beIN Sports a écrit: “Tellement triste d’apprendre le décès de Greavsie. Il était drôle, irrévérencieux – un génie. Il était Messi avant la naissance de Messi. Honte à vous tous @BorisJohnson qui devrait ‘ Je l’ai fait chevalier pendant que nous l’avions.

“Dors bien Jim. Tu mérites le repos. J’ai été honoré de te connaître.”

Charlie Fitzherbert a écrit sur Twitter : “Un autre héros de 1966 sans titre de chevalier. Disgrâce nationale. RIP Jimmy Greaves MBE. Légende.”

Timberttony a ajouté: “Le plus grand joueur à avoir porté le maillot des Spurs au cours de mes 67 ans en tant que supporter des Spurs est malheureusement décédé. Quelle ironie le jour où nous affrontons Chelsea les deux équipes pour lesquelles il a joué. Aurait dû recevoir un titre de chevalier. Repose en paix Jimmy Greaves.”

Tout au long du verrouillage, l’icône du football avait besoin d’une assistance de base de la part des soignants quatre fois par jour, selon Mme Bardon.

Sur son état, elle déclarait en janvier : « Il était tellement charismatique, tellement drôle.

« Maintenant, il n’est plus qu’une coquille de l’homme qu’il était.

«Après son dernier coup, je ne pensais pas qu’il y arriverait et d’une certaine manière, je pense que cela aurait été mieux s’il était parti.

« Ce n’est pas une vie pour lui, il ne veut pas être ici.

« Il dit ‘apporte-moi quelque chose pour que je puisse y aller’, et je lui dis ‘tu nous mettras tous les deux en prison’.

“Parfois, j’aimerais qu’il puisse s’éclipser paisiblement, je sais que c’est ce qu’il veut.”