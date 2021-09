Jimmy Greaves avait l’explosivité de Cristiano Ronaldo et le contrôle de Lionel Messi, mais la légende de Tottenham “ne peut pas être comparée” aux joueurs modernes

in

Jimmy Greaves avait l’explosivité de Cristiano Ronaldo et un contrôle étroit de Lionel Messi, mais était si bon qu’il était impossible de le comparer à qui que ce soit dans le football moderne.

Le regretté grand Greaves est une légende de Tottenham, Chelsea et de l’Angleterre et a été une machine à buts prolifique tout au long de sa brillante carrière de joueur.

.

Greaves est largement considéré comme l’un des plus grands de tous les temps

Il reste le meilleur buteur des Spurs et a marqué 44 buts en seulement 57 apparitions pour son pays.

Greaves était l’un des meilleurs joueurs que l’Angleterre ait jamais produits et était une personne populaire à la fois pendant sa carrière et après lorsqu’il est devenu un expert de la télévision à succès.

Les hommages ont afflué à l’ancien attaquant après sa mort à l’âge de 81 ans.

Danny Kelly de talkSPORT a idolâtré Greaves dans sa jeunesse et a rendu hommage à la légende dimanche.

Interrogé sur les comparaisons avec les joueurs modernes, Kelly a déclaré: «Ce matin, je me suis creusé la tête. Avec la plupart des grands joueurs, vous pouvez voir ce qu’ils font et il avait le muscle et l’explosivité de Cristiano Ronaldo, l’incroyable contrôle rapproché de Lionel Messi.

.

Greaves était un artiste sur et en dehors du terrain

«Je choisis délibérément ces joueurs pour le comparer. Je ne voyais pas vraiment ce que faisait Jimmy de la même manière, il n’y avait personne autour de qui on pouvait dire ‘oh, il était comme ça’.

« J’ai aussi entendu le mot instinct utilisé. Il avait un instinct infaillible pour savoir où être et quoi faire.

«Il a fait le strict minimum d’effort, mais il était si habile, il pouvait obtenir le ballon à l’extérieur ou à l’intérieur de son pied, pas beaucoup de têtes, et il faisait simplement glisser le ballon là où il le fallait pour embarrasser les défenseurs et obtenir il à travers la ligne.

« La plupart des buts que j’ai vus marquer par Jimmy étaient deux touches. L’un pour le tuer, l’autre pour le mettre au-dessus de la ligne avec une passe.

.

Greaves faisait partie de l’équipe d’Angleterre vainqueur de la Coupe du monde

«Il pouvait également courir depuis la ligne médiane, car c’était ce qui était nécessaire. D’une manière ou d’une autre, il savait toujours ce qui était requis.

“J’aimerais pouvoir faire une comparaison moderne, mais je ne peux pas.”

La carrière de Greaves a commencé dans les rangs juniors à Chelsea et il est devenu professionnel en mai 1957, marquant lors de ses débuts avec les Blues et accumulant 132 buts au total pour le club.

Son retour de 41 buts en 40 matchs pour Chelsea lors de la saison 1960/61 reste un record de club.

À la fin de cette saison, Greaves a quitté Stamford Bridge pour signer pour l’AC Milan, mais n’a passé que quelques mois en Italie avant de rejoindre les Spurs en décembre 1961.

Neuf saisons brillantes à Tottenham l’ont vu marquer 266 buts en 379 apparitions avant de rejoindre West Ham.

.

Greaves n’a reçu sa médaille de vainqueur de la Coupe du monde qu’en 2009

Le journaliste Philippe Auclair a déclaré à talkSPORT: «Un de ces joueurs dont le nom n’a peut-être pas été cité lorsque vous avez parlé des vrais grands du jeu, mais les Di Stefanos, Puskas, Garrinchas, il était de ce calibre.

“C’est dommage qu’il n’y ait pas assez de séquences de lui dans son faste, mais assez pour que les gens se rendent compte que lorsqu’ils regardent ce magnifique avant-centre en action, oui, un joueur à n’importe quelle époque aurait été parmi les meilleurs.

« J’ai pu entendre la comparaison avec Lionel Messi, c’est intéressant car de toutes les personnes à qui j’ai parlé qui l’ont vu, c’est le nom qui a le plus surgi.

“Si vous voulez comprendre ce qui était spécial chez lui, c’était la façon dont il avait une façon de guider le ballon avec son pied gauche et son pied droit, c’était un joueur vraiment ambidextre.

.

Jimmy Greaves est devenu un expert de la télévision populaire aux côtés de l’ancien attaquant de Liverpool Ian St John – Saint and Greavsie était LE spectacle de football à la fin des années 80/début des années 90

“Pour cela, il était l’un des joueurs vraiment exceptionnels de sa génération et il ne fait aucun doute qu’il est le plus grand avant-centre que l’Angleterre ait produit.

« Son palmarès n’est peut-être pas ce qu’il aurait dû être, ce qui explique peut-être pourquoi sa place n’est pas ce qu’elle devrait être dans l’esprit de la plupart des gens.

“Son nom n’apparaît pas immédiatement lorsque vous parlez des grands du passé.”

