À quel point quelqu’un doit-il être intelligent pour être un comédien de fin de soirée? Evidemment, pas très.

Dans l’épisode de mardi soir de Jimmy Kimmel Live, Kimmel a tenté de griller les gens sensés qui pensent qu’un passeport vaccinal est stupide et a également jeté des coups sur Donald Trump. Le Daily Beast a couvert le segment intitulé «La lutte stupide des républicains contre le passeport des vaccins et Trump est à louer!» et par nature de biais médiatique, l’auteur, Matt Wilstein, semblait être en accord complet avec Kimmel. Yikes pour les deux!

Étant donné que de plus en plus de personnes reçoivent le vaccin contre le coronavirus et que d’autres le rejettent, le plan de Biden pour sauver le monde implique un «passeport vaccinal» qui sera requis pour les voyages et les événements publics à grande échelle. Comme « de nombreux républicains ne sont pas d’accord avec cela », y compris Ron DeSantis, que Kimmel a qualifié de « terrible gouverneur de Floride », Kimmel a noté que la position est « très riche venant du parti qui veut neuf formes d’identification avant vous. peut voter. » S’il vous plaît, il montre UN ID sur lequel les démocrates crient «Jim Crow!»

Le segment de la bouche ne s’est pas arrêté là. L’autre «mannequin» auquel Kimmel faisait référence était la représentante du «Klan Mom» Marjorie Taylor Green (R-GA) lorsqu’elle a appelé le passeport «la marque de la bête de Biden». Je veux dire, quel meilleur nom y a-t-il pour la documentation physique faisant l’éloge de Biden?

Dans l’objection de Kimmel à Taylor Green qualifiant les passeports vaccinaux de «fascisme ou communisme», il a en fait affirmé que «le fascisme et le communisme sont des choses littéralement opposées» – qui est le mannequin maintenant?

Kimmel a également parlé sur le nouveau site Web de Trump lancé sur 45office.com en l’appelant une «page de fans pour lui-même» et en le qualifiant de «clown d’anniversaire réservable». Si Trump (qui a plus de succès que Kimmel ne pourrait jamais l’être) est un «clown», alors Kimmel est une poubelle.

Sur le site Web de Trump, vous pouvez «réserver» l’ancien président pour des événements et lui demander une lettre personnalisée. Honnêtement, l’ancien président est plus intéressé à se connecter avec le peuple américain que l’actuel président Joe Biden, étant donné qu’il a attendu 65 jours pour participer à sa première conférence de presse officielle.

Kimmel, et la plupart des médias, ne le voient pas de cette façon, cependant. Leur seul esprit que tous les démocrates sont bons et tous les républicains sont mauvais est en permanence gravé dans leurs petits cerveaux hypnotisés. Honnêtement, je pense que ce sont eux qui sont les mannequins