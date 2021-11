Jimmy Kimmel déchire QAnon en attendant la résurrection de JFK Jr.

Jimmy Kimmel s’est brutalement moqué du troupeau de théoriciens du complot QAnon qui se sont réunis à Dallas s’attendant à voir John F. Kennedy Jr. revenir d’entre les morts.

« Vous savez, le pays devient de plus en plus fou de minute en minute », a déclaré Kimmel lors de l’émission Jimmy Kimmel Live de mardi. « À Dallas aujourd’hui, des centaines de ces fous de QAnon se sont rassemblés à Dealey Plaza pour assister au retour triomphal de John F. Kennedy Jr., dont vous vous souvenez peut-être qu’il est mort – il est décédé dans un accident d’avion en 1999. »

L’animateur a poursuivi en expliquant que l’une des théories du complot les plus insensées de QAnon affirme que Q pourrait en fait être JFK Jr. – qui est toujours en vie et travaille comme agent secret de Donald Trump.

« La renaissance de JFK Jr. est une pierre angulaire de plus en plus populaire de la théorie du complot QAnon, » Rolling Stone’s Steven Monacelli et EJ Dickson rapporté de Dallas. « La théorie postule que JFK Jr. se cache depuis des années et finira par se révéler comme le colistier de Trump pour les élections de 2024. »

Kimmel a diffusé un clip de la réunion de mardi, dans lequel quelqu’un s’adressant à la foule a promis : « Dans n’importe quelle minute, la grande révélation. »

« Tu vas trouver ça difficile à croire: il ne s’est pas montré », a craqué Kimmel. « Pouvez-vous imaginer à quel point c’est impoli ? Tous ces gens pensaient que JFK Jr. venait les voir à Dallas ! Et même s’il venait, pensez-vous qu’il serait de votre côté ?! »

L’hôte a ensuite partagé que « certaines de ces bananes » pensaient également que l’ancien président John F. Kennedy allait également apparaître au rallye, malgré le fait qu’il aurait 104 ans même s’il était vraiment encore en vie aujourd’hui.

« Pourquoi ne pas ramener Abraham Lincoln aussi tant qu’on y est ? Kimmel a plaisanté. « Donc, ni JFK ne s’est présenté, mais plutôt que de dire: » D’accord, nous avions tort, c’était fou « , ils ont immédiatement fait une nouvelle prédiction, affirmant que les Kennedy et d’autres célébrités » décédées « se montreraient à un concert des Rolling Stones à Dallas plus tard ce soir.

« J’imagine Charlie Watts est de retour avec le groupe, je ne sais pas », a-t-il poursuivi. « C’est comme Linus attendant la grande citrouille, mais sans le charme. »

Regardez ci-dessus, via ABC.

