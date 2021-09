Jimmy Kimmel devient franc sur le fait que la compétition des hôtes de fin de soirée est «plus conviviale» et d’autres choses qui ont changé au fil des ans

C’est un signe de combien Jimmy Kimmel remonte dans la télévision de fin de soirée qu’il a mentionné Joe Millionaire, qui a été créé en janvier 2003, quelques semaines seulement avant Jimmy Kimmel Live! fait. Lui et son émission ont parcouru un long chemin par rapport aux concurrents de quatrième rang sur les séries de rencontres, et il peut être compté parmi les plus grands noms de la télévision de fin de soirée. À ses débuts, les ondes de fin de soirée étaient dominées par David Letterman sur CBS et Jay Leno sur NBC. 2021 est une période différente et, comme l’a noté Kimmel, certains téléspectateurs obtiennent leur contenu de fin de soirée pendant la journée grâce aux options de visualisation en ligne.