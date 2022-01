Jimmy Kimmel fond en larmes lors d’un émouvant hommage à Bob Saget

Jimmy Kimmel honoré Bob saget‘s avec un voyage émouvant dans le passé.

Avant d’autoriser le public à entrer en studio pour Jimmy Kimmel Live! le 10 janvier, l’animateur de fin de soirée a parlé directement devant la caméra et a rendu un hommage émouvant à son ami. En réfléchissant à tous les messages que les gens ont envoyés après la mort inattendue de l’acteur au cours du week-end, Kimmel a noté comment le mot « le plus doux » revenait à maintes reprises.

« La raison pour laquelle les gens ont écrit cela, c’est parce que c’est vrai », a-t-il déclaré. « C’est le meilleur mot. Si vous deviez choisir un mot pour le décrire, c’était celui-ci : le plus doux. J’ai tellement de messages et d’e-mails merveilleusement gentils et encourageants, des appels de Bob. Il avait toujours un compliment. Il écrivait parfois juste me dire qu’il m’aimait, et je sais qu’il l’a fait pour beaucoup de gens.

Kimmel a également pris un moment pour se souvenir de l’humour de Saget. « Il était tellement drôle », a-t-il poursuivi, « et je ne parle pas de Full House, ou des vidéos les plus drôles d’Amérique, ni de comédies ou de films. Je veux dire, drôle pour de vrai. Comme, quand vous êtes entré dans une fête [and] tu as vu Bob et sa femme Kelly [Rizzo] dans le coin, tu allais droit vers eux et restais le plus longtemps possible parce qu’il avait quelque chose de drôle à dire sur tout et rien de mal à dire sur personne. Jamais. Il y avait des gens qu’il n’aimait pas. Je l’ai gardé pour lui. Contrairement à moi, c’était une bonne personne. »