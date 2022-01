Jimmy Kimmel retient ses larmes en se souvenant de son ami de longue date Bob Saget dans le monologue de fin de soirée

Jimmy Kimmel est devenu ému en se souvenant de son ami de longue date Bob Saget après la mort de la star de Full House à l’âge de 65 ans. Dans le monologue d’ouverture lundi, qui a été enregistré sans public, l’animateur de fin de soirée a ravalé ses larmes en rendant hommage au défunt comédien, dont il se souvenait comme « l’homme le plus doux ».

Réfléchissant aux milliers d’hommages qui ont afflué en ligne depuis l’annonce de la mort de Saget dimanche, Kimmel a noté qu' »un mot qui revient le plus souvent est » le plus doux « », un terme avec lequel il est d’accord. Kimmel a déclaré que Saget était le plus doux , il était l’homme le plus doux et la raison pour laquelle les gens ont écrit cela parce que c’est vrai. Kimmel a poursuivi en partageant que Saget « avait quelque chose de drôle à dire sur tout et rien de mal à dire sur personne. Jamais. S’il y avait des gens qu’il n’aimait pas, il le gardait pour lui. Contrairement à moi, c’était une bonne personne. «

Après avoir appris le décès soudain de Saget, l’animateur de fin de soirée a déclaré qu’il avait recherché dans d’anciens e-mails de Saget, « et certains d’entre eux étaient drôles, et certains d’entre eux étaient des e-mails très sérieux sur la vie et le bien-être de nos enfants, et à quel point c’est apprécier l’un d’eux sans que l’autre soit juste. » De plus en plus ému, Kimmel a sorti une copie imprimée de l’un de ces e-mails dans lesquels ils parlaient de leurs enfants. L’e-mail disait: « Un soir, sortons bientôt et prenons de la viande et de bonnes boissons et parlons de la chance que nous avons de les avoir », quelque chose que Kimmel a partagé qu’ils ont fait « plusieurs fois ». Il a ajouté que lorsque son fils Billy a été hospitalisé en 2017, Saget « s’est beaucoup enregistré » avec lui.

« Je veux envoyer de l’amour à ses filles, à sa femme Kelly à ses amis qui l’aimaient tellement, il était très gentil avec tout le monde et il n’a eu aucun problème à dire à tout le monde qu’il les aimait et ce que vous signifiiez pour lui », a conclu Kimmel. le monologue émotionnel. Saget laisse dans le deuil son épouse Kelly Rizzo et ses trois filles, Aubrey, 34 ans, Lara, 32 ans et Jennifer, 29 ans, qu’il partageait avec son ex-femme Sherri Kramer.

Connu pour son rôle de Danny Tanner dans Full House et en tant qu’hôte de longue date de America’s Funniest Home Videos, parmi de nombreux autres crédits, Saget a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel Ritz-Carlton à Orlando, en Floride, dimanche. Une autopsie a été effectuée lundi, les autorités confirmant qu’il n’y avait aucune preuve de consommation de drogue ou d’acte criminel. Les manières et la cause du décès de Saget sont en attente d’une enquête plus approfondie.