Jimmy Kimmel rôtit sauvagement la tentative désespérée de Tucker Carlson de faire passer le feu d’un arbre pour du terrorisme

Pour le plus grand plaisir des présentateurs de Fox News, l’arbre de Noël de leur entreprise a été allumé en feu l’autre jour. Et bien que l’événement n’ait pas été politiquement motivé, la personnalité du réseau a tout de même comparé l’événement à Pearl Harbor.

WASHINGTON, DC – 29 MARS: Tucker Carlson, animateur de Fox News, discute du «populisme et de la droite» lors du sommet des idées du National Review Institute à l’hôtel Mandarin Oriental le 29 mars 2019 à Washington, DC. Carlson a abordé une grande variété de sujets, notamment la baisse des niveaux de testostérone, l’augmentation des taux de suicide, le chômage, la toxicomanie et la hiérarchie sociale lors du sommet, qui avait pour thème « Le cas de l’expérience américaine ». (Photo de Chip Somodevilla/.)

Sans surprise, Tucker Carlson est allé encore plus loin que d’autres. Et la réponse exagérée de Carlson a immédiatement conduit à la moquerie de l’animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel.

L’animateur a commencé par jouer un clip de Brian Kilmeade disant que l’incident devrait être déclaré crime haineux. « Vous ne pouvez pas commettre un crime de haine contre une chaîne », a déclaré Kimmel. « Ils ne doivent pas avoir de quoi parler sur Fox cette semaine, car ils sont vraiment allés en ville avec ce jab » nous avons été victimes « et personne n’a fait plus de mousse à la bouche que le Little Dumber Boy. »

La personnalité d’ABC a ensuite joué un clip de Tucker Carlson demandant pourquoi le ministère de la Justice ne suit pas l’incendie des arbres de Noël comme il suit l’incendie du Coran.

« Eh bien, pour commencer, petit flocon de neige, contrairement au Coran, les chrétiens ne fondent pas leur foi sur les pins », a répondu Kimmel. « C’est la raison pour laquelle nous n’accrochons pas de pop-corn et d’ornements Cookie Monster sur la Bible. Mais vous le savez.

Regardez un extrait du segment ci-dessous, avec l’aimable autorisation d’ABC :

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté dans psfk.com, foxsports.com et Pet Lifestyles Magazine. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

