Jimmy Kimmel se souvient de Bob Saget dans un hommage larmoyant

Lire du contenu vidéo

abc

Jimmy Kimmel souvenu Bob Saget Lundi soir… dans un monologue émouvant qui l’a laissé en larmes.

Jimmy s’est effondré en se remémorant Bob… décrivant son ami comme « l’homme le plus gentil » alors qu’il nous donnait un aperçu de son personnage… « Il avait toujours un compliment. Il m’écrivait parfois juste pour me dire qu’il m’aimait et je sais qu’il l’a fait pour beaucoup de gens… Il avait quelque chose de drôle à dire sur tout et rien de mal à dire sur personne. »

Il a lu l’un des e-mails de Bob, réfléchissant à leurs familles et à leurs enfants… « Un soir, sortons bientôt et prenons de la viande et de bonnes boissons et parlons de la chance que nous avons de les avoir. »

Saget avait 65 ans quand il est mort dans sa chambre d’hôtel dimanche à Orlando. Comme nous l’avons signalé, bien que la cause du décès ne soit pas connue avant plusieurs mois, les enquêteurs disent il y a des preuves Bob est peut-être mort d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral.

La mort de Saget a secoué Hollywood et au-delà, mais Kimmel l’a bien résumé… « Il était très gentil avec tout le monde et il n’a eu aucun problème à te dire qu’il t’aimait et ce que tu signifiais pour lui. »