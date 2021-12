Jimmy McGriff se lance dans le groove de jazz urbain à l’état solide

Un exemple classique de jazz urbain funky était nouveau dans le palmarès des albums américains le 28 décembre 1968 pour le grand joueur d’orgue Jimmy McGriff. The Worm, mené par la chanson titre convenablement élancée et persuasive écrite par le leader avec Sonny Lester et Fats Theus, est sorti sur Solid State, la société Lester dirigée par le producteur Phil Ramone. Il est désormais disponible via le label sacré Blue Note.

Enregistré lors de sessions à New York à l’été 1968, l’album est crédité à McGriff et à son Organ and Blues Band et produit par Lester. Il est largement respecté comme l’un des premiers exemples de la façon dont le jazz commençait à reconnaître les influences évolutives du son naissant de la musique funk. En effet, le morceau principal avait un tel attrait que, lors de la première de l’album, il était en route pour le Top 30 du classement R&B. « C’est dans le sac d’aujourd’hui », s’est enthousiasmé la critique de Billboard.

En tant que soliste, McGriff lui-même n’avait certainement jamais semblé plus spontané ou expansif. Ses lignes de plomb agiles B-3 ont généreusement partagé la vedette avec les saxophones de Theus, Danny Turner et Robert Ashton, d’autres joueurs vedettes dont Thornel Schwartz à la guitare et le trompettiste maestro Blue Mitchell. De nouveaux morceaux, principalement écrits par Jimmy lui-même, côtoyaient des reprises telles que « Think » d’Aretha Franklin et « Take The ‘A’ Train » de Billy Strayhorn.

Comme mesure de la façon dont le jazz pouvait revendiquer une place dans l’industrie grand public de l’époque, The Worm est entré dans le palmarès des meilleurs albums de Billboard au n ° 165, entre les albums de Bob Dylan et le favori du pays Eddy Arnold. La même semaine, il a fait ses débuts en force sur la liste des albums de jazz les plus vendus au n ° 16.

C’était la cinquième fois que McGriff figurait sur la liste des albums pop, dans une séquence remontant aux années 1962, I’ve Got A Woman. Ce nouvel ensemble a passé 19 semaines solides sur l’enquête, grimpant jusqu’au n ° 161 en mars 1969.

