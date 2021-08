Jimmy Page a joué 1971 Fender Stratocaster est mis aux enchères

Une Fender Stratocaster Olympic White 1971 détenue et jouée par jimmy Page au début des années 90 vient d’arriver aux enchères chez Gotta Have Rock and Roll.

Le LED ZEPPELIN guitariste est entré en contact avec cette guitare en 1991, lorsque Page déplacé à Lake Tahoe pour enregistrer le COUVERTURE/PAGE album avec David Coverdale. Coverdale y vivaient et pensaient qu’il serait préférable d’être ensemble pour enregistrer l’album. En ce moment de Pagedans sa vie, il ne se produisait pas dans de nombreux concerts et aimait jouer dans de petites salles et bars.

Le vendredi 24 mai 1991, Page est entré dans le célèbre bar Legends sans le dire à personne. Cette nuit-là, le groupe YEUX DU PUBLIC se produisait, un incontournable du lac Tahoe. Jimmy voulait jammer avec eux mais il n’a pas apporté de guitares avec lui pendant son séjour à Lake Tahoe. Guitariste principal Robbie Cade de YEUX DU PUBLIC offert plusieurs guitares, dont une Les Paul à Jimmy, mais Jimmy a dit : “Je n’aime jouer que des Stratocasters.” Robbie Cade offert Page sa Strat Blanche Olympique de 1971 et Page tomba instantanément amoureux. Page en avait un dans son ZEPPELIN années, mais il a été volé, ce qui en fait une sorte de “réunion”. Ils se sont bourrés toute la nuit et en guise de remerciement, il a laissé Jimmy garde la guitare. Jimmy retourna encore ce samedi en jam et le 1er juin 1991, tout en utilisant cette guitare. Robbie pensait que c’était la dernière fois qu’il voyait cette guitare, et quand il est parti en vacances à Hawaï et est revenu à la fin du mois de juin, il a été surpris de voir Jimmy a ramené la guitare à Legends et l’a rendue en remerciement. Page “enregistrait” le COUVERTURE/PAGE album pendant son séjour à Lake Tahoe, mais est parti enregistrer dans un studio approprié.

La guitare, qui vaut environ 15 000 $ en tant qu’instrument, peut correspondre exactement à la brûlure de cigarette au bas du manche de la guitare. Il est livré avec l’étui d’origine, une lettre de provenance de Robbie Cade et un Je dois avoir du rock and roll certificat d’authenticité.

