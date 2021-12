Jimmy Page de Led Zeppelin et Robert Plant rendent hommage à l’ancien directeur de tournée Richard Cole

LED ZEPPELIN légendes jimmy Page et Robert Plante ont rendu hommage à l’ancien directeur de tournée du groupe Richard Cole, décédé jeudi 2 décembre à l’âge de 75 ans.

En plus de travailler avec LED ZEPPELIN de 1968 à 1980, Cole travaillé avec Eric Clapton, SABBAT NOIR, Lita Ford et Ozzy Osbourne, entre autres.

Page se souvint avec émotion de son ami de longue date, écrivant sur les réseaux sociaux : « Hier, le 2 décembre à 2 h 05, Richard Cole passé après un combat courageux et long contre le cancer.

« Richard et je suis revenu de loin et il avait été recruté par Pierre Grant être directeur de tournée avec LES YARDBIRDS Keith Relf, Jim McCarty, Chris Dreja, et moi-même lors de notre programme de tournées américaines de lieux underground. Il était avec moi au moment où ce groupe s’est séparé et quand j’ai formé @ledzeppelin.

« Depuis les répétitions chez moi à Pangbourne jusqu’à la tournée aux États-Unis, nous avons été témoins du phénomène qui a été LED ZEPPELIN. Il était là pour le premier et le dernier concert du groupe.

« C’était un frère et un ami jusqu’à la fin. Au revoir mon cher ami. C’étaient des moments spéciaux et toi aussi. »

Plante a écrit : « Adieu Ricardo… malheureusement plus de grandes histoires… courage jusqu’à la fin. »

En 1992, Cole publié un livre, « Stairway To Heaven: Led Zeppelin non censuré », qui comprenait des allégations de consommation de drogue et d’excès en tournée et n’a pas été autorisée par les membres survivants de LED ZEPPELIN. Page Raconté Monde de la guitare en 1993 sur le tome : « Il y a un livre écrit par notre ancien road manager, Richard Cole, cela m’a rendu complètement malade. J’en ai tellement envie que je n’arrive même pas à me résoudre à tout lire. Les deux morceaux que j’ai lus sont si ridiculement faux que je suis sûr que si je lisais le reste, je pourrais poursuivre Cole et les éditeurs. Mais ce serait tellement pénible à lire que ça n’en vaudrait pas la peine. »

Cole et LED ZEPPELIN a finalement fait amende honorable, et il a ensuite été vu au spectacle de réunion du groupe en 2007 et au « Jour de fête » première du film en 2012.



Mots clés: conduit zeppelin

