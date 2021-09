Jimmy Page dit que le documentaire officiel de Led Zeppelin a « clairement touché le cœur du public et des critiques »

L’officiel LED ZEPPELIN documentaire “Devenir Led Zeppelin” a fait ses débuts samedi dernier (4 septembre) au Festival international du film de Venise en Italie. Réalisé par Bernard Mac Mahon, le film documente “l’ascension météorique des rockeurs légendaires vers la célébrité”.



LED ZEPPELIN guitariste jimmy Page, qui a créé le documentaire lors de l’événement, s’est rendu sur ses réseaux sociaux plus tôt dans la journée (jeudi 9 septembre) pour écrire : “Je suis récemment revenu du Festival du Film de Venise où la première mondiale de « Devenir Led Zeppelin » a été dévoilé. Avec Bernard Mac Mahon (le directeur), Allison McGourty (producteur du film) et accompagné de @scarlettzsabet, nous étions sur le point de ressentir les retours du documentaire.

“La première manche était à 14 heures le samedi 4 septembre. Le public à pleine capacité était déjà dans la salle (restrictions COVID observées) avant que nous ne devions entrer et accueillir le public et dire bonjour. Il y a eu une ovation debout de 10 minutes avant un mot a été dit. Le public a accordé une telle affection avant le visionnage, c’était assez écrasant. Au fur et à mesure que le film avançait, l’enthousiasme s’est intensifié et certaines séquences ont été suivies d’applaudissements. Le public était vraiment connecté et il était intéressant d’assister à la communication et à l’enthousiasme de l’événement et de la Après le générique de clôture, le public s’est levé et nous a fait une autre ovation debout, un merci que je ne peux pas exprimer avec des mots, mais je l’ai senti.

“Ce soir-là, il devait y avoir une projection de minuit et je voulais aussi y assister. Bernard et j’ai présenté le film à un autre public enthousiaste et une autre ovation debout. C’était tellement énergisant de ressentir l’amour, la joie et l’attente du public. La presse mondiale des deux jours suivants était tout aussi encourageante. Ils avaient eu un visionnement privé, donc les questions étaient totalement relatives au film documentaire. Le film avait clairement touché le cœur du public et des critiques.

“Merci au Festival du Film de Venise. Merci aux fans. Merci à vous pour votre fidèle soutien au fil des années.

“En attendant l’annonce de la sortie officielle du film et le jour où nous pourrons tous voir « Devenir Led Zeppelin ».”

“Devenir Led Zeppelin” présente de nouvelles entrevues avec Page, Robert Plante et Jean-Paul Jones, ainsi que de rares interviews d’archives avec le regretté batteur John Bonham. C’est la première fois que les membres de LED ZEPPELIN ont participé à un documentaire sur le groupe.

Mac Mahon a déclaré dans un communiqué de presse : « Avec « Devenir Led Zeppelin » mon objectif était de faire un documentaire qui ressemble à une comédie musicale. Je voulais tisser ensemble les quatre histoires diverses des membres du groupe avant et après qu’ils aient formé leur groupe avec de grandes sections de leur histoire avancées en utilisant uniquement de la musique et des images et contextualiser la musique avec les lieux où elle a été créée et les événements mondiaux qui ont inspiré ce. J’ai utilisé uniquement des tirages et des négatifs originaux, avec plus de 70 000 images de séquences restaurées manuellement, et j’ai conçu des séquences de fantaisie, inspirées de ‘Chanter sous la pluie’, superposant des séquences de performances inédites avec des montages d’affiches, de billets et de voyages pour créer un sens visuel du frénétisme de leur début de carrière.”

Mac Mahon précédemment dirigé le Emmy-série documentaire musicale nominée “Épopée américaine” sur les premiers enregistrements de musique roots américaine des années 1920. Page a fait l’éloge du film en 2019, en déclarant: “Quand j’ai tout vu Bernard avait fait à la fois visuellement et sonorement sur la réalisation remarquable qui est « Épopée américaine », je savais qu’il serait qualifié pour raconter notre histoire.”

Plante a ajouté : « Voyant Ombragera et tant d’autres musiciens américains importants qui ont vu le jour sur grand écran en « Épopée américaine » m’a inspiré à contribuer à une histoire très intéressante et passionnante.”

Jones a déclaré: “Le moment était venu pour nous de raconter notre propre histoire pour la première fois avec nos propres mots, et je pense que ce film donnera vraiment vie à cette histoire.”

Un officiel LED ZEPPELIN livre, “Led Zeppelin Par Led Zeppelin”, est sorti en octobre 2018.