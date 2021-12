Jimmy Rave, ancien Ring of Honor et star de la lutte à impact, décédé à 39 ans

Jimmy Rave, un ancien lutteur professionnel qui a participé à la Ring of Honor et à l’Impact Wrestling (anciennement TNA Wrestling), est décédé mardi. Il avait 39 ans. Le communiqué de presse n’a pas annoncé la cause du décès, mais a déclaré que Rave « luttait contre la toxicomanie depuis de nombreuses années ». Cela l’a conduit à se faire amputer les deux jambes et les bras.

« Nous, à IMPACT Wrestling, sommes profondément attristés d’apprendre le décès de James Guffey, également connu sous le nom de Jimmy Rave », a déclaré Impact Wrestling dans un communiqué. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile. Ring of Honor a également partagé ses réflexions sur la mort de Rave.

« Ring of Honor est attristé d’apprendre que Jimmy Rave (James Guffey) est décédé », a déclaré Ring of Honor. « Il avait 39 ans. Rave était un pilier de la ROH de 2003 à 2007. Il est revenu à la ROH en 2009 et a également fait des apparitions en 2011 et 2013. Rave était membre des factions ROH The Embassy et SCUM »

Rave a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 1999 et a passé du temps sur le circuit indépendant avant de rejoindre Ring of Honor en 2003. Il a ensuite rejoint Impact Wrestling en 2007, mais a fait ses débuts dans la société en 2002 pendant The Asylum Years. Lorsqu’il est devenu un pilier d’Impact, Rave a rejoint Lance Hoyt et Christy Hemme pour former le groupe Rock N’ Rave Infection.

En octobre, Rave est allé sur Twitter pour parler de ses amputations de jambe. « Je ne sais pas où les rumeurs ont commencé, c’était à cause d’autre chose, mais je n’étais pas allé aux concerts depuis si longtemps », a écrit Rave. « Alors, où quelqu’un m’a-t-il vu faire quelque chose ? » J’ai TOUJOURS été honnête avec mon passé. » Je suis allé sur des podcasts et des interviews en étant très franc. La Pro Wrestling est tout ce que j’ai jamais aimé. C’est nul de penser que la tribu que je voudrais Je suis mort pour, dirait des choses fausses à mon sujet. J’ai passé tout ce temps à ne pas dévoiler mes jambes à cause de cet embarras. Désolé d’avoir été en deçà de vos attentes. J’ai essayé… Je l’ai vraiment fait. »

Rave laisse dans le deuil son ex-femme Felicia, sa fille Kailah, son fils James II et ses parents Jim et Toni Guffey. Au moment de sa mort, Rave vivait dans la région de Philadelphie avec Gabby Gabert. Des services commémoratifs auront lieu en Géorgie à une date à déterminer.