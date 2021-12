Jimmy Rave, ancienne star de la lutte à la TNA, est décédé à 39 ans

Jimmy Rave – qui s’est querellé avec Styles AJ dans Ring of Honor avant de devenir une star de la TNA Wrestling – est décédé dimanche, a annoncé un représentant de l’ancien lutteur professionnel.

Il n’avait que 39 ans.

Bill Behrens, qui a aidé à représenter Rave au cours de sa carrière de catcheur de plusieurs décennies, a annoncé la triste nouvelle lundi … affirmant que Rave est décédé après « avoir lutté contre la toxicomanie pendant de nombreuses années ».

« Ses luttes ont entraîné l’amputation de son bras », a déclaré Behrens, « et, plus tard, de ses deux jambes. »

Rave – vrai nom James Michael Guffey – a commencé sa carrière de catcheur en 1999 … et a rejoint Ring of Honor quelques années plus tard, où lui et Styles avaient du bœuf.

Les deux se sont disputés dans le cadre de leur scénario Ring of Honor – le duo se disputant en fait un match pour les droits du célèbre coup de grâce de Styles, le Styles Clash.

Rave a continué à jouer dans la TNA Wrestling – avant de terminer sa carrière avec une variété de promotions indépendantes.

« Cela fait vraiment mal », légende de la WWE Mick Foley a déclaré sur les réseaux sociaux, ajoutant « Jimmy Rave est décédé. Il n’avait que 39 ans. #RIPJimmyRave »

Behrens a annoncé que des services commémoratifs pour l’ancien lutteur auront lieu en Géorgie.

DÉCHIRURE.