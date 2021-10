Jimmy Reed captive Keith Richards avec un blues « hypnotique »

Les singles Vee-Jay de Jimmy Reed, avec leur merveilleuse combinaison de son travail de guitare agile, son accent méridional distinctif, son style vocal attrayant et son harmonica décoratif, sont sûrement parmi les sorties R&B les plus séduisantes de leur époque. Autre part, nous notons que « You Don’t Have To Go » de 1955 a marqué le début de sa série remarquablement productive d’entrées dans les charts R&B, qui a atteint 20 au cours des 11 années suivantes. Aujourd’hui, nous braquons les projecteurs sur un autre moment fort parmi eux, « Hush Hush », qui est entré dans le compte à rebours le 24 octobre 1960.

Enregistré à l’été 1959, le morceau typiquement moulant était un original de Reed, et a été aligné par Vee-Jay comme son troisième single de 1960 après l’une de ses signatures, « Baby What You Want Me To Do » et « Found Love . » Ces 45 tours avaient atteint respectivement les 10e et 16e places sur la liste Hot R&B Sides de Billboard. « Found Love » était la chanson titre de l’album actuel du pimpant bluesman de Dunleith, Mississippi, qui comprenait également « Hush Hush ».

Cet album a été annoncé dans une publicité pleine page de Vee-Jay dans l’édition du 22 août de Billboard aux côtés de nouvelles sorties de labels tels que Dee Clark, John Lee Hooker, Lee Morgan, les Staple Singers et le nouveau venu Wayne Shorter. « Festival d’automne des délices pour adolescents », titrait le titre. « Pop, Jazz, Folk, Spirituals, Blues Albums. »

Le nouveau single, soutenu par « Going By The River (Part II) », est entré dans le classement au n ° 24, alors que Brook Benton a poursuivi une course épique de neuf semaines au n ° 1 avec « Kiddio ». Parmi les autres nouvelles entrées cette semaine-là, citons le splendide « He Will Break Your Heart » de Jerry Butler et, de façon propice, Aretha Franklin, 18 ans, faisant sa toute première apparition dans les charts nationaux avec son premier single Columbia « Today I Sing The Blues ».

« Hush Hush » s’est hissé au 18e rang pour Reed, se classant également au 75e rang sur le Hot 100, l’une des douzaines d’entrées de Reed là-bas. La chanson a ensuite inspiré des reprises de Luther Johnson en 1975 et Etta James en 2004, sur son album Blues To The Bone, lauréat d’un Grammy. Reed n’avait que 50 ans lorsqu’il est décédé en 1976, mais il a été intronisé à juste titre au Rock and Roll Hall of Fame en 1991.

« Jimmy Reed était un très grand modèle pour nous »

Plus tard, des rockeurs britanniques avec du blues dans les os, comme Keith Richards et Eric Clapton, étaient à la maison en train d’admirer chacun de ses mouvements. « Jimmy Reed était un très grand modèle pour nous », a écrit Richards dans son autobiographie, Life. «C’était toujours des trucs à deux guitares. Presque une étude monotone à bien des égards, à moins que vous n’y soyez entré. Mais ensuite, Jimmy Reed a eu quelque chose comme vingt hits dans les charts avec essentiellement la même chanson. Il avait deux tempos.

«Mais il a compris la magie de la répétition, de la monotonie, se transformant pour devenir cette sorte de chose hypnotique, semblable à la transe. Nous étions fascinés par ça, Brian [Jones] et moi. Nous passions chaque instant libre à essayer d’entendre les sons de guitare de Jimmy Reed.

