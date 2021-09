Jimmy Reed : L’histoire d’un héros du blues improbable

Le succès de Jimmy Reed est l’un des plus fascinants de la musique roots américaine. À la première écoute, sa voix paresseuse et ses solos d’harmonica grinçants peuvent ne pas sembler être un son particulièrement adapté aux goûts du grand public. Pourtant, pendant près d’une décennie, dans les années 50 et au début des années 60, les chansons de Reed, telles que « Honest I Do » et « Baby What You Want Me to Do », ont fait des apparitions régulières dans les charts Billboard R&B et pop, même casser le Top 40 à quelques reprises.

Les chansons ont été reprises d’innombrables fois, par des artistes aussi divers que Tina Turner, Les pierres qui roulent, Mort reconnaissant, Etta James, Neil Young et Les frères justes. BMI répertorie plus de 30 reprises de “Baby What You Want Me to Do”, tandis qu’Elvis Presley a choisi de chanter “Big Boss Man” (l’un des rares succès de Reed qui n’était pas de sa propre plume) lors de son retour à la télévision spécial de 1968.

J’ai entendu Reed pour la première fois sur l’une des deux stations du Top 40 à Phoenix, en Arizona (soit KRUX ou KRIZ), au début des années 60. C’était ma première introduction au blues et, même à l’âge de 12 ans, j’étais attiré par la simplicité et l’honnêteté de son son, sans aucun contexte pour comprendre d’où il venait. Apparemment, beaucoup d’autres aussi. J’ai acheté mon premier album de Jimmy Reed sur cassette 8 pistes et je n’ai jamais cessé d’écouter son travail.

Né Mathis (ou Matcher) James Reed à Leland, Mississippi, en 1925, Reed a appris les rudiments de la guitare auprès de son ami Eddie Taylor, un guitariste bien plus accompli qui l’accompagnera pendant une grande partie de sa carrière. Après avoir été démobilisé de l’US Navy en 1945, il a suivi la migration de nombreux Afro-Américains du Sud vers Chicago, où il a d’abord travaillé dans l’industrie sidérurgique, à Wisconsin Steel Works et à la Valley Mold Iron Company, puis à l’Armor Packing Company. . À Chicago, Reed a commencé à prendre sa musique au sérieux, a eu l’idée de jouer de la guitare et de l’harmonica simultanément, et de fabriquer un porte-harmonica à partir d’un cintre.

Après avoir auditionné pour Chess Records, où il a été refusé, il a tenté sa chance avec Vivian Carter, DJ et propriétaire d’un magasin de disques qui venait de lancer le label Vee Jay, en partenariat avec son mari, Jimmy Bracken (le “V » et « J » dans le nom de l’étiquette). Ils ont d’abord licencié son premier disque, « High And Lonesome », au label Chance, pensant que les ressources de la société légèrement plus importante assureraient un succès, mais rien ne s’est passé. Cependant, son troisième single pour Vee Jay, “You Don’t Have to Go”, sorti en 1953, a atteint le n ° 5 du classement Billboard R&B, et la carrière d’enregistrement de Reed était lancée.

Son son a peu changé tout au long de sa carrière, mais c’était une formule qui a fonctionné. Comme beaucoup de grands artistes de blues – pensez à Elmore James ou Des eaux boueuses – on ne pouvait s’y tromper, on écoutait Jimmy Reed, avec la force douce de sa personnalité, son rythme « en morceaux » et son son d’harmonica aigu créant une impression indélébile. Il a également eu l’avantage d’enregistrer avec le légendaire ingénieur Bill Putnam à l’Universal Recording Corporation de Chicago. Putnam a été un pionnier dans le développement d’effets de réverbération et d’écho qu’il utilisait avec subtilité sur les disques de Reed, et ses sons de batterie – en particulier la caisse claire d’Earl Phillips – sont à couper le souffle encore aujourd’hui.

Rien de tout cela n’explique le succès de Reed, car le cœur de chacun de ses disques est la chanson. Écrit par Reed et sa femme, Mary “Mama” Reed, chaque composition est une petite vignette sur l’amour et la vie, et les meilleurs d’entre eux ont des crochets lyriques qui collent et restent. Alors que de nombreuses chansons de blues sont construites autour de postures machos, il n’y a presque rien de cela dans Reed, et des chansons telles que “Little Rain” atteignent un niveau de poésie, avec chaque mot parfaitement et économiquement placé.

La plupart des chansons semblent être construites autour de phrases issues d’une conversation naturelle entre le couple, qui a eu la sagesse de les reconnaître et de les écrire. Mary s’asseyait à côté de Jimmy dans le studio lorsqu’il enregistrait, le guidant sur les mots qu’ils avaient écrits. Leur héritage est un corpus de chansons qui n’a d’égal que Percy Mayfield, Willie Dixon, et Doc Pomus dans le blues. Lui et Mary avaient un don rare.

Jimmy Reed n’a pas eu une vie facile. Il souffrait de crises d’épilepsie, pour lesquelles il n’a pas reçu de traitement approprié, et il était alcoolique. Il est probable que les deux maladies se sont aggravées l’une l’autre. En fait, certaines personnes qui ont assisté à ses spectacles l’ont peut-être considéré comme un artiste folklorique naïf qui a trébuché en état d’ébriété à travers ses performances. Pourtant, il y a une intelligence musicale aiguë derrière la présence laconique de Reed. Lorsqu’il a sorti un album de reprises de blues sur Vee Jay (une idée qui au premier abord semble absurde), il avait clairement appris et pratiqué les chansons, faisant tous les changements et les rebondissements lyriques, tout en les transformant en pur Jimmy Reed. Malgré tous les obstacles qui se dressaient contre lui, au milieu des années 70, il était sobre et prêt à se lancer dans une nouvelle phase de sa carrière, mais il mourut d’une crise de grand mal après un concert le 29 août 1976.

Production de la collection 3CD Jimmy Reed, Mr Luck: Les célibataires complets de Vee Jay, sur Craft Recordings, était un rêve devenu réalité pour moi. Lorsque la société a acquis le catalogue Vee Jay, j’ai immédiatement espéré que nous pourrions enfin faire droit par Jimmy Reed, et je pense que nous l’avons fait. De nombreuses bobines de bandes maîtresses sont venues avec l’achat. Cependant, lorsqu’une cache de maîtres Vee Jay a été découverte derrière un faux mur dans une unité de stockage de la région de Chicago, Sig Sigworth et Mason Williams de Craft Recordings ont découvert que la plupart des bobines étaient des maîtres de première génération, avec un dialogue entre Bill Putman et Jimmy Reed. Vous entendrez un extrait de leur conversation dans le nouvel ensemble. À quelques exceptions près, les enregistrements de cette collection proviennent des meilleures sources possibles et, avec le mastering de Paul Blakemore, ils n’ont jamais sonné aussi bien.

Je vous encourage à écouter Jimmy Reed – ou une nouvelle écoute, si vous avez toujours été un fan. C’est une œuvre remarquable d’un véritable original américain.

Scott Billington

La collection 3CD Jimmy Reed Mr Luck: The Complete Vee Jay Singles est maintenant disponible et peut être achetée ici.