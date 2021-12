Jimmy Ruffin suit les « cœurs brisés »

Jimmy Ruffin est digne d’être rappelé pour bien plus que juste « Que devient le cœur brisé. » Parmi ses nombreux autres excellents enregistrements à Motown et ailleurs, la suite de cette célèbre chanson, « Je suis déjà passé par ici » a fait ses débuts sur le palmarès des singles R&B les plus vendus du Billboard la veille de Noël en 1966.

Comme mesure de la façon dont la radio pop et le public avaient aimé «Brokenhearted», la suite de Ruffin a fait ses débuts sur le pop Hot 100 trois semaines avant son arc dans le classement soul, le 3 décembre. La chanson est passée au 17e rang pop, mais malgré son plus tard du côté R&B, est devenu le plus gros succès de ce classement, atteignant le n ° 10. Pour tous ses autres bons singles, Jimmy ne ferait plus jamais partie du Top 10 soul.

Motown a dominé ce classement R&B de Noël, sur lequel les tentations grimpé au n ° 1 avec « (Je sais) je te perds », remplaçant les suprêmes‘ « Vous me gardez accroché » en haut. Avec des célibataires de les miracles au n°4 « (Venez ici) Je suis celui dont vous avez besoin », Stevie Wonder au n ° 6 (« A Place In The Sun ») et Marthe et les Vandella au n°7 (« Je suis prêt pour l’amour »), Motown avait cinq des sept meilleures faces soul américaines de la semaine. Une autre des nouvelles entrées sur ce même graphique a été les quatre sommets‘ « Debout dans l’ombre de l’amour. » Des jours d’or en effet.

Comme son prédécesseur, « I’ve Passed This Way Before » a présenté Ruffin comme le perdant solitaire en amour, bien qu’il ait été décrit de manière plutôt inexacte par Billboard comme un « rocking blues belter ». La chanson a été écrite par James Dean et William Weatherspoon, qui avaient tous deux servi dans l’armée avec Jimmy. L’enregistrement de la chanson, qui a débuté en septembre 1966, s’est étendu sur pas moins de huit sessions.

Le single est entré dans les charts britanniques en février 1967, atteignant la 29e place. Une réédition par Motown il y a deux ans et demi a produit un résultat similaire, le morceau culminant à la 33e place.

