Jimmy Smith fait descendre son Hammond sur la « Ol Man River »

Le son d’orgue jazz Hammond par excellence de Jimmy Smith trouve généralement sa place dans une série d’albums fondateurs, sans parler de quelques apparitions notables en session avec Frank Sinatra, Michael Jackson et d’autres. Mais à une douzaine d’occasions entre 1962 et 1968, le brillant instrumentiste de Norristown en Pennsylvanie a trouvé sa place dans le Billboard Hot 100. C’est là qu’il était en septembre 1962 avec une chanson de la comédie musicale Show Boat d’Oscar Hammerstein & Jerome Kern.

En juin de cette année-là, Smith a atteint son classement le plus élevé de ce classement avec le numéro de titre du film de Laurence Harvey-Jane Fonda Walk On The Wild Side. Après que cette sortie, créditée à Jimmy Smith et au Big Band, ait atteint le numéro 21, Verve a rapidement suivi avec son enregistrement à 45 tours de “Ol’ Man River”. C’était singulièrement l’une des versions les plus groovy de la mélodie déjà vénérable, entendue pour la première fois dans la version musicale de 1927 de Show Boat.

Un succès entre les guerres

La chanson était un best-seller en 1928 pour Paul Whiteman et son orchestre, dans une interprétation avec voix de Bing Crosby et cornet de Bix Beiderbecke. Al Jolson, Paul Robeson et les Revelers étaient tous populaires avec leurs disques cette même année. La lecture de Smith figurait sur son premier album mémorable pour Verve, Bashin’, The Unpredictable Jimmy Smith, sorti en mai 1962.

Son single est entré dans le classement américain au 100e rang le 1er septembre, puis est tombé au 105e rang dans la section « Bubbling Under » du magazine. Il est rentré dans le compte à rebours officiel au n ° 99 le 15 septembre. Une semaine plus tard, il n’était plus visible et son étrange schéma graphique s’est poursuivi lorsqu’il est rentré dans le Hot 100 à un n ° 82 apparemment plus fort – avant de disparaître. encore une fois pour de bon.

Smith est revenu à la carte le printemps suivant avec l’un des ses pièces signature, « Appartements Hobo ». Il n’a plus jamais atteint la moitié supérieure du 100, même s’il s’en est approché le plus possible en 1966, lorsque sa version de “Got My Mojo Workin'” a culminé à la 51e place.

