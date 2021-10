Jin Young Ko ne peut pas battre le record de Sorenstam et Ryu

Jin Young Ko n’a pas pu le joindre ce jeudi record solo pour la plupart des tours consécutifs entre 60 et 69 coups dans le Tournée de la LPGA. Le Coréen a terminé avec un 71 dans la premier tour du Championnat féminin BMW et il est resté comme ça à un pas de battre le record qu’il partage avec Annika Sorenstam (a atteint ce jalon en 2005) et Alors yeon ryu (Il l’a fait entre 2015 et 2017).

Jin Young Ko il a signé 71 coups, un en dessous de la normale pour le terrain, après un premier tour dans lequel il a terminé quarante-deuxième. La Coréenne a signé trois birdies et deux bogeys qui l’ont laissée loin du sommet du tournoi, dans lequel plusieurs de ses compatriotes envoient.

Il est sept coups de Na Rin An, qui a mené le festival coréen avec neuf birdies et un bogey. Son -8 est suivi d’un coup par En gee chun (sept birdies sans échec) et par Ju Young Park (huit birdies et un bogey). Pendant ce temps, ils partagent la quatrième place avec -6 également des Coréens Ryu Hae Ran (sept birdies et un bogey) et Kim A Lim (six birdies sans échec) et l’américain Danielle Kang (sept birdies et un bogey).

Qui n’a pas pu commencer la compétition parmi les meilleurs est Carlota Ciganda, le seul participant espagnol. Il est soixante-quatrième après un coup au-dessus de la normale le premier jour, au cours duquel il a signé trois birdies, deux bogeys et un double-bogey.

Résultats après le premier tour (par 72)

1. Na Rin An (Corée du Sud) 64

2. À Gee Chun (Corée du Sud) 65

2. Ju Young Pak (Corée du Sud) 65

4. Danielle Kang (États-Unis) 66

4. Hae Ran Ryu (Corée du Sud) 66

4. A Lim Kim (Corée du Sud) 66

…

64. Carlota Ciganda (Espagne) 73