Jindal inoxydable publie Rs 306-cr PAT en Q1FY22

Un crore supplémentaire de Rs 315 sera dépensé pour augmenter la capacité de production de ferrochrome de 1,4 fois à 0,35 mtpa.

Jindal Stainless (JSL) a annoncé lundi un bénéfice après impôts (PAT) de Rs 306 crore sur une base consolidée pour le premier trimestre de l’exercice en cours, contre une perte nette de Rs 124 crore au cours de la même période de l’exercice précédent.

Les revenus ont augmenté de 193% pour atteindre 4 033 crores de Rs, contre 1 376 crores de Rs au cours du même trimestre de l’exercice précédent. La société a déclaré qu’elle dépenserait 2 150 crores de roupies pour l’expansion des friches industrielles au cours des deux prochaines années.

JSL a déclaré que sur le total des investissements, Rs 530 crore seront dépensés pour doubler la capacité de fusion d’acier à 2,1 millions de tonnes par an (mtpa) à Jajpur à Odisha d’ici le troisième trimestre du prochain exercice. Un autre crore de Rs 1250 sera dépensé pour l’amélioration des capacités en aval. Un crore supplémentaire de Rs 315 sera dépensé pour l’expansion de la capacité de production de ferrochrome de 1,4 fois à 0,35 mtpa.

« Notre plan pour le futur proche est lancé aujourd’hui ; nous allons doubler notre capacité de fusion au cours des 18 prochains mois. L’expansion renforcera notre capacité à servir des clients nationaux et internationaux sur différents segments de marché », a déclaré JSL MD Abhyuday Jindal.

