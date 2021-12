Jindal Stainless lance une variante de marque en acier inoxydable de tôles à carreaux

Jindal Stainless a lancé jeudi la première variante de marque en acier inoxydable de tôles à carreaux du pays et espère générer un chiffre d’affaires supplémentaire de 500 crores par an au cours des trois prochaines années. Actuellement, le marché des tôles à carreaux est d’environ 2 tonnes lakh par an et est pris en charge par les producteurs d’acier doux et d’aluminium. le […]

Jindal Stainless a lancé jeudi la première variante de marque en acier inoxydable de tôles à carreaux du pays et espère générer un chiffre d’affaires supplémentaire de 500 crores par an au cours des trois prochaines années.

Actuellement, le marché des tôles à carreaux est d’environ 2 tonnes lakh par an et est pris en charge par les producteurs d’acier doux et d’aluminium. Le produit trouve une application dans les secteurs des transports et des infrastructures, entre autres.

Selon les estimations de l’industrie, la taille actuelle du marché des draps à carreaux en Inde augmente à un taux annuel de 8 %. « Nous visons des ventes annuelles de 40 000 tonnes de cette marque au cours des deux prochaines années. Bien que les tôles à carreaux aient été utilisées pour le transport et les applications industrielles, les tôles à carreaux en acier inoxydable, compte tenu de leurs offres remarquablement supérieures, ne manqueront pas de changer la dynamique au sein de cette catégorie », a déclaré Abhyuday Jindal, directeur général de Jindal Stainless.

Dans une économie en croissance comme l’Inde, en proie à une urbanisation rapide et à un développement d’infrastructures à grande échelle, le potentiel de croissance des tôles à carreaux en acier inoxydable est immense, a déclaré la société.

